Món quà từ biển khiến bé gái chân bó bột hóa vận động viên

Trẻ con luôn mang đến những khoảnh khắc hồn nhiên và đáng yêu, đôi khi chỉ một việc nhỏ cũng đủ khiến mọi người cười vui. Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip cực đáng yêu về một cô bé vừa bó bột chân sau tai nạn xe máy, khiến cư dân mạng vừa cười vừa "ôm tim" vì dễ thương quá.

Theo đó, hai mẹ con không may gặp sự cố khi đi ra ngoài và cô con gái bị gãy chân và bó bột. Câu chuyện tưởng chừng buồn này bỗng trở nên vui nhộn khi người bác của cô bé đi biển về, mang theo một con cua làm quà với hy vọng rằng cháu sẽ nhanh khỏi.

Đã đau chân rồi, giờ còn bị "ảnh hưởng tâm lý" bởi... con cua nữa. (Nguồn: Hải Anhh)

Đó là một món quà ấn tượng, tuy nhiên cách mà "món quà" này gây ấn tượng với cô bé thì chẳng ai ngờ tới. Khi đến nhà chơi với cháu, người bác để con cua trong thùng xốp kín nên cô bé không biết bên trong có gì. Khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ thùng xốp, cô bé tò mò tiến lại và mở nắp ra xem. Ngay lập tức, cô bé giật mình khi nhìn thấy con cua đen ngay trước mặt. Dù chân đang bó bột, cô bé vẫn bò thật nhanh khắp nhà, vừa la hét gọi mẹ khiến cả gia đình vừa hoảng vừa không nhịn được cười.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người vừa thích thú vừa bật cười trước pha giật mình đáng yêu của cô bé. Dân tình đồng loạt khen ngợi sự hồn nhiên, tinh nghịch của trẻ con, và chia sẻ niềm vui cùng gia đình nhỏ.

Khoảnh khắc này của cô bé khiến cả nhà phì cười.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn cảnh bé giật mình khi mở thùng xốp mà cười muốn xỉu luôn! Chân đang bó bột mà vẫn bò nhanh khắp nhà, vừa la hét vừa chạy, đúng là hồn nhiên tinh nghịch hết sức. Xem xong clip mà thấy vui theo luôn.

- Chỉ một con cua mà khiến bé phản ứng dữ dội như vậy, đúng là trẻ con lúc tò mò và giật mình không ai địch nổi. Nhìn cảnh đó mà vừa thương vừa buồn cười, chắc mẹ bé cũng hoảng nhưng không nhịn được cười đâu.

- Chân bó bột mà chạy nhanh cỡ đó đấy. Đúng là khi đối diện với nỗi sợ, ai cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Chứ bình thường mẹ chạm vào vết chân đau 1 cái mà mồm mếu khóc rồi.

- Nghe bé la hét chắc mẹ sợ xanh mặt luôn, không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đã đau chân rồi mà còn bị con cua dọa cho sợ chết khiếp. Đây chính xác là cô bé khổ nhất thời điểm hiện tại.

- Sau phen này chắc bác phải mang quà khác đến dỗ cháu tiếp rồi.