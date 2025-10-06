Môn thể thao được Mỹ đánh giá cao, giúp cụ bà 100 tuổi vẫn khỏe mạnh và minh mẫn: Không phải bơi hay chạy

Trên một tài khoản Instagram chuyên về nội dung sức khỏe, một video ghi lại cảnh một cụ bà mặc chiếc áo len hồng rực rỡ, đang hăng hái tập luyện tại phòng gym đã thu hút nhiều sự chú ý. Đoạn clip nhanh chóng nhận được 600.000 lượt thích, biến cụ bà thành "ngôi sao mạng" bất đắc dĩ.

Nhân vật chính trong đoạn video này là cụ bà Ruth Lemay, sinh năm 1925, đang sống tại Virginia (Mỹ). Bà vẫn tự chăm sóc bản thân, nấu ăn hàng ngày và vô cùng minh mẫn. Tất cả là nhờ những bí quyết sống khỏe đơn giản mà hiệu quả sau đây.

Lịch trình tập luyện đầy năng lượng dù đã trăm tuổi

Bà Lemay duy trì thói quen đến phòng gym ba lần mỗi tuần, kết hợp đạp xe trong một giờ và đi bộ trên máy chạy hơn 1,6 km mỗi buổi. "Tôi luôn ưu tiên vận động. Sau khi đạp xe hay đi bộ, tôi có thể hơi mệt, nhưng đó là dấu hiệu bình thường của sự nỗ lực", bà chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Bà tin rằng sự kết hợp giữa tập luyện đều đặn và chế độ ăn lành mạnh chính là yếu tố then chốt giúp bà duy trì sức khỏe và tuổi thọ cao.

Mỗi buổi sáng, bà Lemay bắt đầu ngày mới bằng các bài tập nhẹ nhàng tại nhà: duỗi cơ, nâng đầu gối cao, đá chân và cầm tạ nhỏ để tăng cường sức mạnh. Những ngày không đến gym, bà vẫn đi bộ qua lại trong nhà để giữ nhịp độ vận động. Tại phòng tập, lịch trình của bà thường bao gồm: đạp xe 30 phút, nghỉ ngơi ngắn 5 phút rồi tiếp tục 30 phút nữa, sau đó là phần đi bộ yêu thích 1,6 km.

"Đi bộ là bài tập tôi yêu thích nhất. Ngày xưa, tôi thường đi 6 km mỗi ngày và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn sau đó", bà kể lại.

Người chồng quá cố của bà từng là nguồn động viên lớn giúp bà kiên trì nuôi dưỡng thói quen này. "Em hãy dắt chó đi dạo đi, anh sẽ lo bữa tối", ông luôn nói như vậy. Nhờ sự khích lệ ấy, bà đã hình thành thói quen vận động suốt hàng thập kỷ.

Lợi ích của đi bộ thường xuyên

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Diego (Hoa Kỳ) đã thực hiện một nghiên cứu để tìm hiểu mối liên hệ giữa hoạt động thể chất, thói quen ít vận động và tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch, hoặc các nguyên nhân khác.

Nghiên cứu được tiến hành trên gần 2.500 người, chủ yếu là phụ nữ, trong độ tuổi từ 63 đến 99, từng được chẩn đoán ung thư ít nhất một năm trước khi tham gia. Những người này được trang bị thiết bị theo dõi hoạt động hằng ngày, ghi nhận các hoạt động thể chất như tập luyện nhẹ, tập từ trung bình đến cường độ cao, tổng mức độ vận động và số bước chân. Đồng thời, thời gian ngồi hoặc ít vận động trong ngày cũng được ghi lại.

Kết quả chỉ ra rằng những người lớn tuổi có tiền sử ung thư, đặc biệt là phụ nữ, khi duy trì đi bộ hoặc tập luyện từ mức trung bình đến mạnh mẽ hằng ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm, qua đó kéo dài tuổi thọ.

Thực tế, việc đi bộ từ 5.000 đến 6.000 bước mỗi ngày mang lại hiệu quả tối ưu, giảm tới 40% nguy cơ tử vong sớm, theo Medical News. Đặc biệt, dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày để đi bộ giúp giảm 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 60% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Đáng chú ý, ngay cả khi chỉ đi bộ khoảng 2.500 bước (tương đương 2km), nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cũng giảm tới 34%. Ngược lại, việc ngồi yên 102 phút mỗi ngày làm tăng 12% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Eric Hyde, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh rằng đi bộ hằng ngày là một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện ở mọi cường độ và có thể được theo dõi bằng thiết bị thông minh, theo Medical News.

Những bí quyết trường thọ khác của cụ bà trăm tuổi

Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với niềm vui ẩm thực

Cụ bà Ruth Lemay luôn duy trì chế độ ăn uống cân bằng và giàu dinh dưỡng. Thực đơn hằng ngày của bà bao gồm các món tốt cho sức khỏe như sữa chua không béo, quả óc chó, cháo yến mạch với chuối và sữa, hoặc trứng bác ăn kèm bánh mì nướng.

Bà ưu tiên các loại protein nhẹ như thịt gà và hải sản, đồng thời hạn chế tiêu thụ thịt bò và thịt lợn. Mỗi bữa ăn của bà không thể thiếu trái cây và rau củ, từ nho đỏ, việt quất đến đậu que, ngô, bắp cải, cà chua, bí đỏ và hành tây.

“Tôi yêu thích rau củ. Vì lớn lên ở vùng nông thôn, nhà tôi thường trồng đủ loại rau và tôi biết chúng rất tốt cho sức khỏe”, bà chia sẻ.

Bà tự nấu ăn, luôn tránh sử dụng muối để bảo vệ tim mạch, không uống rượu và chưa từng thử hút thuốc. Tuy nhiên, bà cũng dành cho mình chút niềm vui ẩm thực vào cuối tuần với hai chiếc xúc xích nóng tại một quán quen.

“Đó là phần thưởng duy nhất của tôi trong tuần. Tôi thích xúc xích với ớt, mù tạt và thật nhiều hành tây”, bà cười rạng rỡ.

Sống gắn kết với cộng đồng

Con gái bà, nay đã 78 tuổi, nhận định rằng sức khỏe tinh thần là yếu tố quan trọng giúp mẹ mình trường thọ.

“Mẹ rất hòa đồng, được mọi người yêu quý. Khi mẹ đi dạo, hàng xóm thường dừng xe để trò chuyện. Có lẽ mẹ nói chuyện còn nhiều hơn đi bộ, nhưng điều đó cũng rất có ích”, cô chia sẻ.

Hai mẹ con thường xuyên tham gia các sự kiện như tiệc sinh nhật, lễ hội hay những buổi gặp gỡ bạn bè cuối tuần. “Chúng tôi là những người rất cởi mở. Có lẽ đó cũng là một lý do giúp mẹ tôi sống lâu đến vậy”, con gái bà Lemay tâm sự.