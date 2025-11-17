Món Việt lên đài Hàn Quốc, quen thuộc trong mâm cơm, du khách nhận xét: "Kim chi của Đông Nam Á!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, làm từ những nguyên liệu vô cùng đặc trưng, giá rẻ, bình dân, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Sau đây là ví dụ như thế, 2 món này thậm chí còn rất quen thuộc với mâm cơm mọi gia đình Việt: Rau muống xào và nộm hoa chuối. 2 du khách đến từ Hàn Quốc, tới Việt Nam ghi hình cho chương trình Battle Trip phát trên đài KBS Hàn Quốc đã có cơ hội thưởng thức 2 món này khi dùng cơm Việt.

Về rau muống xào, họ cùng nhau gật gù: "Món ăn này thật giống kim chi ở Hàn, kiểu như kim chi của Đông Nam Á. Ngon quá đi, rất mọng nước". Còn về nộm hoa chuối, họ nhận xét hoa chuối có ngoại hình giống măng nhưng vị lại rất khác biệt và gây ấn tượng mạnh, tạo sự thanh mát, giải ngấy tốt. "Món này thực sự đáng thử đấy!", một trong 2 du khách nói.

2 vị khách Hàn thích thú trước 2 món dân dã của người Việt (Ảnh KBS World)

Việt Nam có nhiều món ăn tinh xảo, cầu kỳ, được nâng tầm thành đặc sản vùng miền. Nhưng với du khách quốc tế, đôi khi những món bình dị nhất như rau muống, nộm hoa chuối lại gây thương nhớ nhất. Giữa vô vàn tinh hoa ẩm thực Việt, 2 món ăn này luôn được nhắc đến như hai biểu tượng của bữa cơm gia đình – đơn giản, mộc mạc nhưng chứa đựng cả lịch sử văn hóa lâu đời.

Rau muống: Loại rau “quốc dân” từ ao hồ đến mâm cơm Việt

Rau muống từ lâu đã không chỉ là nguyên liệu, mà còn là một phần ký ức tập thể của người Việt. Loại rau này sinh trưởng mạnh trong môi trường nước – những ao hồ, kênh rạch, ven bờ ruộng nơi nguồn nước dồi dào. Nhiều bài viết về văn hóa ẩm thực từng gọi rau muống là “thứ rau thân thiết nhất của người Việt”, bắt gặp từ làng quê Bắc Bộ đến các vùng sông nước miền Tây.

Trong văn hóa canh tác, rau muống thể hiện sự thích ứng của người Việt với khí hậu nhiệt đới ẩm: Dễ trồng, dễ chăm, nhanh thu hoạch. Ngày nay, nhiều nông hộ còn đưa rau muống vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc thủy canh, tạo ra nguồn rau sạch cung ứng cho đô thị.

Rau muống có thể nói là loại rau bình dân, phổ biến nhất ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Dù phổ biến nhưng rau muống lại có mặt trong vô số biến thể ẩm thực. Người Việt có thể luộc, xào, nấu canh, làm món rau muống trộn giấm, thậm chí dùng phần ngọn rau làm nguyên liệu trong các món bún, lẩu. Mỗi cách chế biến đều phản ánh triết lý nấu ăn Việt: giữ trọn hương vị tự nhiên, ít gia vị nhưng đậm đà bản sắc.

Một trong những “bí quyết” dân gian giữ màu rau muống xanh giòn là luộc ở lửa lớn, mở vung, và cho thêm chút muối. Nước luộc rau – vị chua nhẹ, ngọt thanh – cũng trở thành món canh giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè. Sự giản dị ấy khiến TasteAtlas từng xếp rau muống xào tỏi của Việt Nam vào Top món rau ngon nhất thế giới, chứng minh sức hấp dẫn vượt biên giới của món ăn tưởng như rất đỗi bình thường này.

Rau muống xào tỏi, món ăn đơn giản nhưng ngon tuyệt của người Việt (Ảnh minh họa)

Nộm hoa chuối: Món ăn dân dã mang “hồn quê” Việt Nam

Nếu rau muống đại diện cho sự mộc mạc của đồng ruộng, thì hoa chuối lại là biểu tượng của sự khéo léo và khả năng tận dụng nguyên liệu bản địa của người Việt. Trong nhiều nền ẩm thực khác, hoa chuối thường bị bỏ đi, nhưng ở Việt Nam, nó được chế biến thành những món ăn thanh mát, giòn và đầy sự tinh tế.

Lý do hoa chuối được sử dụng là bởi cấu trúc đặc biệt: nhiều lớp bẹ mỏng, vị chát nhẹ nhưng khi sơ chế đúng cách lại cho độ giòn tự nhiên hiếm có. Để làm nộm, hoa chuối phải được bào thật mỏng, sau đó ngâm nước chanh hoặc nước muối loãng để loại bỏ nhựa và giữ màu trắng đẹp mắt. Chính bước này đòi hỏi sự tỉ mỉ – yếu tố được xem như “tinh thần của ẩm thực Việt”.

Hoa chuối được dùng để nấu ăn (Ảnh minh họa)

Nộm hoa chuối có hương vị hài hòa giữa chua – ngọt – cay, điểm xuyết thêm mùi thơm của rau răm, húng lủi, hành phi, cùng chút bùi bùi của lạc rang. Mỗi vùng lại có cách biến tấu riêng: miền Trung thêm thịt heo và tôm, miền Nam trộn cùng mực hoặc khô bò, Hà Nội lại nổi tiếng với nộm hoa chuối gà xé phay.

Ngoài món nộm, hoa chuối còn được dùng trong canh chua, bún riêu, lẩu cá, hoặc các món xào dân gian như hoa chuối xào tóp mỡ – vừa thanh mát, vừa gợi nhớ hương vị vườn nhà. Với nhiều gia đình Việt, hoa chuối còn xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, đặc biệt dành cho phụ nữ sau sinh, cho thấy sự gắn bó giữa món ăn và đời sống cộng đồng.

Nộm hoa chuối quen thuộc với nhiều người Việt (Ảnh minh họa)

Khi đến Việt Nam, du khách quốc tế thường bị cuốn hút bởi những món ăn đậm gia vị như phở, bún chả, bánh mì. Nhưng điều khiến họ thực sự ấn tượng lại là… những món rau.

Nhiều blogger nước ngoài mô tả lần đầu ăn rau muống xào tỏi là “ngạc nhiên thú vị”: Chỉ với vài nguyên liệu, món ăn lại thơm, giòn và đậm đà đến lạ. Họ nhận xét đây là ví dụ rõ nhất của việc ẩm thực Việt tôn trọng hương vị tự nhiên, không cầu kỳ nhưng đầy tinh tế.

Với nộm hoa chuối, trải nghiệm còn độc đáo hơn. Nhiều du khách chưa từng tưởng tượng “hoa của cây chuối” lại có thể ăn được, lại càng bất ngờ khi món ăn có độ giòn và vị chua ngọt cân bằng đến tinh tế. Một số khách châu Âu gọi món này là “refreshing and addictive” – tươi mát và gây nghiện.