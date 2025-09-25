Móng tay được bán với giá cao ở Trung Quốc để làm... dược liệu

Ở Trung Quốc, móng tay người được sử dụng trong y học cổ truyền để giải độc và chữa lành vết thương sau khi trải qua quá trình khử trùng nghiêm ngặt (Ảnh: SCMP/Shutterstock)

Theo báo South China Morning Post, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã gom toàn bộ móng tay của mình từ thuở nhỏ và bán với giá 150 Nhân dân tệ (21 USD)/kg. Câu chuyện này ngay lập tức gây tò mò trên các trang mạng ở Trung Quốc khi số móng tay này được dùng làm dược liệu trong các cửa hàng thuốc cổ truyền.

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, móng tay gọi là "jin tui", được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và giúp vết thương mau lành.

Từ thời nhà Đường, danh y Tôn Tư Mạc (581 - 682) đã ghi trong "Thiên kim yếu phương" cách dùng tro móng tay trộn với sữa mẹ để chữa chứng đầy bụng ở trẻ em. Theo bác sĩ He Lan - chuyên gia y học cổ truyền tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, vào thập niên 1960, loại dược liệu này vẫn xuất hiện trong toa thuốc ở bệnh viện.

Tuy nhiên, khi y học phát triển với nhiều vị thuốc có tác dụng tương tự, móng tay dần biến mất. Ông cũng cho biết việc sử dụng móng tay làm dược liệu cũng không hề dễ bởi trung bình một người trưởng thành mỗi năm chỉ mọc chừng 100 gram móng - quá ít để làm thuốc trên diện rộng.

Một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc cân móng tay (Ảnh: Douyin)

Tuy nhiên, đến năm 2018, một loại thuốc có tên Hou Yan Wan - có nguồn gốc từ các bài thuốc Đông y để điều trị viêm họng - đã thu hút sự chú ý vì thành phần có chứa móng tay người. Một người đàn ông Trung Quốc khi mua thuốc trị viêm họng đã sửng sốt khi nhận thấy điều này. Nghĩ có sự nhầm lẫn, anh quay lại hiệu thuốc để trả thì được nhân viên giải thích rằng theo y học cổ truyền, móng tay vốn được xem là dược liệu chữa bệnh.

Giáo sư Jimin (Đại học Y dược cổ truyền Thành Đô) cho biết, các nhà máy dược phẩm Trung Quốc thu mua móng tay từ trường học và vùng nông thôn. Móng tay sau đó sẽ được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng trước khi bào chế thành thuốc.

Một số người đã bày tỏ lo ngại rằng thay vì móng tay, có người có thể bán móng chân không đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, Giáo sư Jimin khẳng định điều này là không thể xảy ra vì các thành phần và sản phẩm y tế đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Móng tay không phải là thành phần kỳ lạ duy nhất được sử dụng làm dược liệu. Răng, tóc và thậm chí cả gàu cũng được liệt kê là thành phần trong y học cổ truyền.

Trong "Bản thảo cương mục" (hay còn gọi là "Dược thư đại cương"), được danh y Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16, gàu trong lược nếu hòa với cháo gạo hay rượu có thể dùng để chữa đau đầu.

Những thông tin này lập tức gây tranh cãi trên các trang mạng Trung Quốc. Có người rùng mình bày tỏ: "Tôi thấy kinh tởm vì móng tay đầy vi khuẩn".

"Thực ra nó khá an toàn vì các công ty dược phẩm hẳn đã vệ sinh móng tay kỹ lưỡng trước khi bào chế thành thuốc" - một người khác nêu ý kiến.

Trong khi đó, có người bình luận rằng: "Y học cổ truyền Trung Quốc chứa đầy những kiến thức gây sốc". Một người khác trêu đùa: "Tôi không thể bán móng tay của mình vì có thói quen cắn móng tay từ bé. Không biết vậy có coi như đã uống thuốc từ sớm không?".