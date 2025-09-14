Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Morgan Stanley, Deutsche Bank dự báo Fed sẽ hạ lãi suất ba lần trong năm nay

14-09-2025 - 18:32 PM | Tài chính quốc tế

Theo Reuters, hai tập đoàn tài chính Morgan Stanley và Deutsche Bank dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ba đợt hạ lãi suất trong năm nay, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy áp lực lạm phát đang dịu bớt.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Trong các báo cáo riêng rẽ công bố hôm thứ Sáu, hai ngân hàng này cho biết họ hiện kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cả ba cuộc họp còn lại trong năm: tháng 9, tháng 10 và tháng 12. Trước đó, họ chỉ dự báo mỗi đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 và tháng 12.

Fed được dự báo rộng rãi sẽ khởi động chu kỳ nới lỏng mới trong cuộc họp chính sách tuần tới – lần đầu tiên kể từ đợt hạ 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2024 – sau khi các số liệu gần đây cho thấy thị trường lao động đang chững lại.

Hồi tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17/9, nhấn mạnh những rủi ro gia tăng từ thị trường lao động, đồng thời cảnh báo rằng lạm phát vẫn là mối đe dọa.

Morgan Stanley nhận định các điều kiện thị trường hiện tại cho phép Fed tiến nhanh hơn về hướng chính sách trung lập. Theo ngân hàng này, Fed có khả năng thực hiện bốn đợt hạ lãi suất liên tiếp mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, bắt đầu từ tuần tới và kéo dài đến tháng 1/2026, với hai đợt hạ thêm dự kiến vào tháng 4 và tháng 7/2026.

Trong khi đó, Matthew Luzzetti, trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại Deutsche Bank, cho biết: “Hiện chúng tôi chưa dự báo thêm đợt cắt giảm nào cho năm sau, bởi các dự báo lạm phát và thị trường lao động chưa phù hợp với mức lãi suất dưới trung lập, nhưng rủi ro nghiêng về khả năng hạ lãi suất nhiều hơn trong năm 2026”.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đã “đặt cược” 95% khả năng Fed hạ 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới, trong khi chỉ có 5% khả năng cắt giảm mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm.

Sau báo cáo việc làm yếu trong tháng 8, Standard Chartered trở thành ngân hàng môi giới duy nhất dự đoán Fed sẽ cắt giảm 0,5 điểm phần trăm trong tháng này, đi ngược lại xu hướng chung của thị trường.

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

