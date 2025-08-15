Một cá nhân cho doanh nghiệp BĐS vay hơn 900 tỷ đồng, gấp 27 lần vốn chủ sở hữu

Ngày 12/8, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) đã ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng vay với ông Bùi Thành Công.

Theo đó, ông Bùi Thành Công cho Vinahud vay hơn 906,5 tỷ đồng với lãi suất 4%/năm, thời hạn cho vay là 6 tháng.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐQT toàn quyền chủ trì thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ, biên bản đối trừ và các tài liệu liên quan đến giao dịch trên.

Vinahud ﻿hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 22 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Vinahud lỗ sau thuế hơn 57 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, cải thiện so với khoản lỗ 106,5 tỷ đồng của 6 tháng năm 2024.

Tại ngày 30/6/2025, ﻿tổng tài sản của Vinahud ở mức 3.801 tỷ đồng, nợ phải trả là 3.768 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 33 tỷ đồng . Lỗ lũy kế của công ty hơn 347 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu VHD có giá 8.100 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp gần 308 tỷ đồng.﻿