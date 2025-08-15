Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cá nhân cho doanh nghiệp BĐS vay hơn 900 tỷ đồng, gấp 27 lần vốn chủ sở hữu

15-08-2025 - 09:26 AM | Doanh nghiệp

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinahud ở mức 3.801 tỷ đồng, nợ phải trả là 3.768 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 33 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của công ty hơn 347 tỷ đồng.

Một cá nhân cho doanh nghiệp BĐS vay hơn 900 tỷ đồng, gấp 27 lần vốn chủ sở hữu- Ảnh 1.

Ngày 12/8, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) đã ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng vay với ông Bùi Thành Công.

Theo đó, ông Bùi Thành Công cho Vinahud vay hơn 906,5 tỷ đồng với lãi suất 4%/năm, thời hạn cho vay là 6 tháng.

Hội đồng quản trị giao cho Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐQT toàn quyền chủ trì thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ, biên bản đối trừ và các tài liệu liên quan đến giao dịch trên.

Vinahud ﻿hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 22 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Vinahud lỗ sau thuế hơn 57 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, cải thiện so với khoản lỗ 106,5 tỷ đồng của 6 tháng năm 2024.

Một cá nhân cho doanh nghiệp BĐS vay hơn 900 tỷ đồng, gấp 27 lần vốn chủ sở hữu- Ảnh 2.

Tại ngày 30/6/2025, ﻿tổng tài sản của Vinahud ở mức 3.801 tỷ đồng, nợ phải trả là 3.768 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 33 tỷ đồng . Lỗ lũy kế của công ty hơn 347 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, cổ phiếu VHD có giá 8.100 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp gần 308 tỷ đồng.﻿

Một cá nhân cho doanh nghiệp BĐS vay hơn 900 tỷ đồng, gấp 27 lần vốn chủ sở hữu- Ảnh 3.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VINAHUD, VHD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Bom tấn' 2.200 tỷ tại mỏ dầu ở bể Nam Côn Sơn: Cú rút chân hoàn toàn của đại gia dầu khí Anh khỏi Việt Nam và lý do 'đối thủ' đồng hương xuất hiện

'Bom tấn' 2.200 tỷ tại mỏ dầu ở bể Nam Côn Sơn: Cú rút chân hoàn toàn của đại gia dầu khí Anh khỏi Việt Nam và lý do 'đối thủ' đồng hương xuất hiện Nổi bật

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Một doanh nghiệp nhà nước lãi gấp 10 lần với cổ phiếu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo Nổi bật

Công an TP Hà Nội cảnh báo nóng liên quan các "shark" nổi tiếng

Công an TP Hà Nội cảnh báo nóng liên quan các "shark" nổi tiếng

08:45 , 15/08/2025
Highlands Coffee, Bách Hóa Xanh, Long Châu sắp lên sàn: Điều gì sẽ xảy ra?

Highlands Coffee, Bách Hóa Xanh, Long Châu sắp lên sàn: Điều gì sẽ xảy ra?

08:36 , 15/08/2025
Cú trượt dài của Rạng Đông Holding

Cú trượt dài của Rạng Đông Holding

08:18 , 15/08/2025
DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg

DN được Thủ tướng khen vì xuất khẩu 5.000 UAV vừa phô diễn loạt siêu phẩm mới, tải trọng tới 200kg

07:14 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên