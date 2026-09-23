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Một chữ tiếng Việt rất quen nhưng lại có 3 nghĩa hoàn toàn khác nhau

| | Sống

Cùng là một chữ nhưng ngữ cảnh quyết định người nghe phải hiểu theo nghĩa nào.

Có một chữ tiếng Việt gần như ngày nào chúng ta cũng dùng nhưng hiếm khi dừng lại để nghĩ về nó: “vì”.

“Vì trời mưa nên tôi ở nhà.”

“Vì sao hôm nay bạn nghỉ học?”

“Những vì sao lấp lánh.”

“Người thợ kiểm tra lại vì kèo.”

Nếu chỉ nhìn mặt chữ, cả bốn trường hợp đều giống hệt nhau. Nhưng theo Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên, đây thực chất là những cách dùng khác nhau của các từ đồng âm. Một “vì” là quan hệ từ chỉ nguyên nhân hoặc mục đích; một “vì” là danh từ chỉ từng ngôi sao và trong cách dùng cũ có thể chỉ từng ông vua; một “vì” khác lại là danh từ chỉ bộ phận dùng để chống, đỡ mái nhà hoặc các kết cấu tương tự.

“Vì” là nguyên nhân và cũng có thể là… vì kèo

Cách dùng quen thuộc nhất chắc chắn là “vì” để chỉ nguyên nhân: “Vì trời mưa nên đường trơn”, “Tôi nghỉ học vì bị ốm”, “Tôi làm vậy vì gia đình”. Trong cấu trúc “vì... nên...”, chữ “vì” đứng trước phần nguyên nhân, còn “nên” dẫn đến kết quả.

Nhưng chỉ cần chuyển sang “vì sao”, chữ “vì” đã mang một nghĩa khác. “Vì sao” hôm nay bạn nghỉ học? Ở đây, “vì sao” có nghĩa là “tại sao”, dùng để hỏi nguyên nhân. Thế nhưng trong câu “Trên trời có hàng triệu vì sao”, “vì sao” lại chỉ những ngôi sao.

Đây chính là một trường hợp rất thú vị của tiếng Việt khi cùng một cụm chữ nhưng ngữ cảnh quyết định người nghe phải hiểu theo nghĩa nào. “Vì sao” có thể là câu hỏi về nguyên nhân, nhưng cũng có thể là những vật thể lấp lánh trên bầu trời.

Và câu chuyện chưa dừng ở đó. “Vì” còn xuất hiện trong “vì kèo” - một bộ phận kết cấu có chức năng chống, đỡ mái nhà. Nghĩa này ngày nay ít xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày, nhưng vẫn được ghi nhận trong từ điển. Như vậy, chỉ một chữ “vì” đã có thể xuất hiện trong ba thế giới rất khác nhau: nguyên nhân, bầu trời và kiến trúc.

(Ảnh minh họa)

Người Việt gần như không bao giờ bị nhầm giữa chúng vì ngữ cảnh đã làm nhiệm vụ phân biệt. Nghe “vì trời mưa”, ta biết ngay đó là nguyên nhân. Nghe “những vì sao”, ta nghĩ đến bầu trời. Nghe “vì kèo”, ta lập tức liên tưởng đến kết cấu mái nhà.

Điều đáng nói là người bản ngữ thường tiếp nhận những cách dùng này hoàn toàn theo phản xạ. Chúng ta không cần tự nhủ rằng “đây là một từ đồng âm khác”, bởi những từ đứng xung quanh đã cung cấp đủ thông tin để não bộ lựa chọn nghĩa phù hợp.

Đây cũng là lý do những từ tưởng như quá quen thuộc đôi khi lại trở thành “cái bẫy” đối với người học tiếng Việt. Nếu chỉ học “vì = because”, họ có thể hiểu rất nhanh câu “Tôi nghỉ học vì bị ốm”, nhưng sẽ phải dừng lại khi gặp “những vì sao trên trời”.

Thú vị hơn nữa là cụm “vì sao” có thể tạo ra một câu chơi chữ rất tự nhiên: “Vì sao lại có vì sao?”

Nếu đang hỏi về nguồn gốc của những ngôi sao, đây là một câu hỏi. Nhưng nếu cố tình tách hai cách dùng của “vì sao”, nó lại trở thành một câu khiến người đọc phải khựng lại vì nhận ra: tiếng Việt vừa dùng cùng một mặt chữ để hỏi nguyên nhân, vừa dùng nó để gọi một ngôi sao.

Theo Nhật Linh

Sức khoẻ 24h

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