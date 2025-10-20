Một cổ phiếu bất động sản đột nhiên tăng giá trong phiên chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục 95 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến mức giảm kỷ lục trong 25 năm lịch sử. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm gần 95 điểm (-5,47%) qua đó lùi xuống mức 1.636,43 điểm.

Áp lực bán tháo lan rộng khắp các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm bất động sản khi hàng loạt mã lớn giảm kịch sàn, đơn cử VRE, NVL, CEO, DXG, PDR, KDH, TCH, KBC, HDC, HDG, NLG, NTL, SZC, NDN,…

Dù không nằm sàn, nhưng hai mã VIC và VHM họ Vingroup cũng mất lần lượt 4,46% và 6,9%, qua đó lấy đi tổng cộng 15,7 điểm của VN-Index. Tính chung, ngành bất động sản mất gần 5,5%, là một trong những nhóm giảm mạnh nhất thị trường .

Trong khi đó, cổ phiếu NTC của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên lại trở thành điểm sáng hiếm hoi khi lội ngược dòng trước thềm chuyển sàn. Cụ thể, NTC nhích 0,24% lên 165.000 đồng/cổ phiếu.

Đà năng này diễn ra trong bối cảnh NTC sắp niêm yết gần 24 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE vào ngày 28/10/2025. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 161.470 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong nhóm bất động sản khu công nghiệp hiện nay. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp khá cô đặc, khi 3 cổ đông lớn nhất đã nắm giữ hơn 73% vốn điều lệ, gồm: CTCP Cao su Phước Hòa (32,85%); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (20,42%); CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (19,95%). Còn lại gần 27% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Được biết, Nam Tân Uyên được thành lập năm 2005 để triển khai dự án KCN Nam Tân Uyên với diện tích gần 332 ha (dự án đã lấp đầy). Từ năm 2010 - 2015 tiếp tục được phê duyệt dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng với quy mô gần 289 (dự án đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp); từ năm 2016 tới nay, công ty đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 triển khai dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn II với quy mô 346 ha.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên mang về 277 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 124% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, cũng tăng 29%.

Năm nay, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt gần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 284 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 60% mục tiêu lợi nhuận năm.



