Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 23/9

23-09-2025 - 18:56 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 23/9

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 61 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm và chịu áp lực bán khá đột biến ở phiên trước, thị trường chứng khoán ghi nhận rung lắc mạnh trong phiê 23/9. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (+0,05%) lên mức 1.635,26 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Sau nhiều phiên bán mạnh, giao dịch khối ngoại cân bằng hơn khi họ chỉ bán ròng với giá trị 7 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 61 tỷ đồng trên HOSE.

Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 23/9- Ảnh 1.

Cụ thể, GEE và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 380 tỷ và 42 tỷ đồng. Theo sau là ACB (5 tỷ), VIB (5 tỷ), VSC (3 tỷ), HDG (2 tỷ), BID (2 tỷ), VCI (1 tỷ), E1VFVN30 (1 tỷ) và VPB (1 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại SHB với giá trị -72 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-46 tỷ), VCB (-36 tỷ), MBB (-22 tỷ) và MSN (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như STB (-20 tỷ), VIC (-19 tỷ), VRE (-18 tỷ), DCM (-12 tỷ) và VHM (-11 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật mới nhất về tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tin vui vào ngày 7/10?

Cập nhật mới nhất về tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam: Tin vui vào ngày 7/10? Nổi bật

Ông Nguyễn Đăng Quang cùng hệ sinh thái Masan sắp "bỏ túi" hàng nghìn tỷ tiền cổ tức

Ông Nguyễn Đăng Quang cùng hệ sinh thái Masan sắp "bỏ túi" hàng nghìn tỷ tiền cổ tức Nổi bật

Hé lộ về công ty đầu tư trị giá 10 tỷ USD của ông chủ sàn Binance CZ

Hé lộ về công ty đầu tư trị giá 10 tỷ USD của ông chủ sàn Binance CZ

18:55 , 23/09/2025
Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

18:46 , 23/09/2025
"Ông trùm" lập hàng chục công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án

"Ông trùm" lập hàng chục công ty ma lừa đảo liên quan đến Mr Pips lĩnh án

18:41 , 23/09/2025
Yêu cầu rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

Yêu cầu rút ngắn thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài

18:37 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên