Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng đột biến trong phiên 23/9

Sau 5 phiên liên tiếp giảm điểm và chịu áp lực bán khá đột biến ở phiên trước, thị trường chứng khoán ghi nhận rung lắc mạnh trong phiê 23/9. Kết phiên VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (+0,05%) lên mức 1.635,26 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Sau nhiều phiên bán mạnh, giao dịch khối ngoại cân bằng hơn khi họ chỉ bán ròng với giá trị 7 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 61 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, GEE và HPG được mua ròng với giá trị lần lượt là 380 tỷ và 42 tỷ đồng. Theo sau là ACB (5 tỷ), VIB (5 tỷ), VSC (3 tỷ), HDG (2 tỷ), BID (2 tỷ), VCI (1 tỷ), E1VFVN30 (1 tỷ) và VPB (1 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại SHB với giá trị -72 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (-46 tỷ), VCB (-36 tỷ), MBB (-22 tỷ) và MSN (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như STB (-20 tỷ), VIC (-19 tỷ), VRE (-18 tỷ), DCM (-12 tỷ) và VHM (-11 tỷ đồng).