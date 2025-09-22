Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ lọt vào danh mục "cá mập" quy mô hơn 13.000 tỷ

Thống kê từ Fubon FTSE Vietnam ETF, quỹ đã thực hiện hoạt động cơ cấu danh mục quý 3/2025. Theo danh mục mới được công bố, Fubon FTSE Vietnam ETF đã thêm mới cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX vào danh mục với số lượng 10 triệu đơn vị.

Giao dịch mua vào trong phiên 19/9, tỷ trọng của VIX hiện đạt 2,65%. Sau kỳ cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF nâng lên con số 31.

Cũng trong phiên cuối tuần trước nhưng tại chiều bán, Fubon ETF đã bán ra loạt mã như VIC (-1,8 triệu cổ phiếu), VHM (-1,4 triệu cổ phiếu), FRT (-1 triệu cổ phiếu), PDR (-3,6 triệu cổ phiếu), DPM (-2 triệu cổ phiếu), VPI (-1 triệu cổ phiếu), DCM (-1 triệu cổ phiếu),…

Từ đầu tháng 9 tới nay, Fubon ETF vẫn đang duy trì xu hướng rút ròng với giá trị gần 33 triệu USD, đồng nghĩa khoảng hơn 850 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam đã bị bán ra. Tính đến đầu phiên 22/9, Fubon ETF có quy mô khoảng 13.300 tỷ đồng.﻿

Top cổ phiếu đứng đầu danh sách nắm giữ của Fubon ETF gồm VIC (11,4 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 13,11%), VHM (14 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 10,69%), HPG (40,9 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 9%), MSN (10,8 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 6,8%), SSI (21 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 6,4%), VCB (13 triệu cổ phiếu, tỷ trọng 6,15%),…