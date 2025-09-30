Giữa lúc VN-Index biến động giằng co, cổ phiếu VUA của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) diễn biến khởi sắc với nhiều phiên tăng trần liên tiếp. Đóng cửa phiên 29/9, cổ phiếu VUA tiếp tục nhuộm “sắc tím” phiên thứ 3 liên tiếp, qua đó lên mức thị giá 22.000 đồng/cp, cao nhất từ đầu tháng.

Tính từ vùng giá hơn 10.000 đồng hồi đầu năm tới hiện tại, thị giá cổ phiếu VUA đã tăng gấp đôi giá trị, ﻿vốn hóa thị trường leo lên gần 750 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu VUA lên mốc 22.000 đồng/cp chốt phiên 29/9.

Đà tăng đầy khởi sắc của công ty chứng khoán này diễn ra trước thời điểm họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, công ty dự kiến tổ chức vào sáng ngày 14/10 tới đây tại Hà Nội.

Một nội dung quan trọng trong cuộc họp bàn về vấn đề tăng vốn. Theo tờ trình, HĐQT SBSI trình cổ đông phương án phát hành tối đa 166,1 triệu cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Giá chào bán theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn mệnh giá và giá trị sổ sách cổ phiếu VUA theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 và 2026.

Công ty ước tính giá chào bán bằng mệnh giá, nếu thành công sẽ thu về được 1.661 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SBSI có thể tăng từ 339 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, gấp 5,9 lần hiện tại.

Ngoài vấn đề tăng vốn, ĐHĐCĐ bất thường tới cũng sẽ xem xét các vấn đề về nhân sự. Cụ thể, SBSI trình cổ đông miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là ông Luyện Quang Thắng, ông Nguyễn Quang Anh và ông Phạm Hoàng Hải, đồng thời miễn nhiệm 3 thành viên Ban Kiểm soát là ông Đỗ Đức Lộc, bà Đinh Thị Lan Anh và bà Lê Thị Giang. Tất cả 6 nhân sự này đều đã có đơn xin từ nhiệm trước đó.

Đồng thời, công ty đề xuất nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 từ 3 lên 5 người, trong đó có một thành viên độc lập. Đại hội sẽ tiến hành bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Danh sách ứng viên hiện chưa được công bố.

Cơ cấu cổ đông lớn biến động, nhóm cổ đông liên quan MSB "thâu tóm"

Đáng chú ý, việc các thành viên HĐQT và BKS đồng loạt xin từ nhiệm diễn ra giữa lúc cơ cấu cổ đông của Chứng khoán Stanley ﻿Brothers có sự thay đổi lớn. Chỉ trong phiên giao dịch 12/8, SBSI đã đón 4 cổ đông lớn bao gồm:

CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang đã mua vào hơn 8,34 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên 24,63% vốn. CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam đã mua vào 8,35 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu 24,64% vốn cổ phần.

Ngoài ra, 2 tổ chức khác là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh và Công ty TNHH MTV VIPICO đã mua vào lần lượt 6,56 triệu và 6,2 triệu cổ phiếu VUA, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 19,37% và 18,34% vốn cổ phần.

Tổng sở hữu của nhóm này đạt gần 29,5 triệu cổ phiếu, tương đương 87% vốn điều lệ.﻿ Theo như báo cáo giao dịch, cả 4 tổ chức này đều chưa sở hữu cổ phiếu VUA nào trước đó.

Đáng chú ý, ﻿các cổ đông lớn mới này đều có liên quan tới Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).

Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang được biết đến là "ông trùm" Khu công nghiệp tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) với hàng loạt dự án đình đám, trong đó có: Khu công nghiệp Nam Sách (quy mô 62,42 ha), khu công nghiệp Phúc Điền (quy mô 82,88 ha). Hai dự án này hiện do Công ty CP Đầu tư và quản lý Bất động sản TN Property Managenment (công ty con của Rox Key Holdings) quản lý.

Theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của MSB (cập nhật dựa trên dữ liệu VSDC chốt ngày 31/7/2025, cung cấp ngày 1/8/2025 và thông tin do cổ đông cung cấp tính đến hết ngày 11/8/2025), Công ty CP Rox Key Holdings (công ty con của Rox Group) nắm giữ 39 triệu cổ phiếu MSB (tương ứng 1,5%).﻿

Cổ đông lớn khác của SBSI là Gen Cons Việt Nam cũng đang sở hữu hơn 49,1 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 1,89% vốn điều lệ ngân hàng. ﻿

Ngoài ra, BĐS Thành Vinh được biết đến là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa thuộc Khu đô thị Long Sơn thuộc phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa (cũ), tỉnh Nghệ An. Công ty từng gây chú ý khi là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đã thoái hết vốn tại MSB.