Một cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu" sau tin tăng vốn gấp 4 lần

Trong khi thị trường giao dịch ảm đạm, cổ phiếu HAC của Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) bất ngờ giao dịch khởi sắc. Thị giá cổ phiếu tăng vọt 6,45% lên 13.200 đồng/cp trong phiên sáng 1/10, song thanh khoản chỉ đạt vỏn vẹn 1.000 đơn vị.

Đà tăng tốc của cổ phiếu xuất hiện sau khi Haseco thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu, với mục tiêu huy động 1.000 tỷ đồng. Nếu kế hoạch thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 292 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.292 tỷ đồng, tức cao gấp 4,4 lần hiện tại.

Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2025 hoặc chậm nhất vào quý 1/2026, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được sẽ được phân bổ đều: 500 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay ký quỹ và 500 tỷ đồng cho tự doanh, toàn bộ sẽ được giải ngân ngay sau phát hành.

Trong danh sách 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia có nhiều lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐQT Đào Lê Huy, Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Tuấn Anh, Quyền Tổng giám đốc Ninh Lê Sơn Hải và Phó Tổng giám đốc Ngô Thị Song Ngân. Mỗi người dự kiến mua khoảng 6,15-6,25 triệu cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý là cả bốn nhân sự cấp cao này đều mới được bầu, bổ nhiệm từ cuối tháng 6/2025 -thời điểm Haseco tiến hành “thay máu” toàn bộ bộ máy lãnh đạo. Trong đó, ông Hải được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Thời điểm đó, bà Lý Thị Thu Hà, ông Lê Ngọc Hải, bà Nguyễn Thị Mai và ông Chu Việt Hà lần lượt xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

Haseco đưa ra kế hoạch tăng vốn ngay sau khi báo lãi quý 2, chấm dứt chuỗi 4 quý thua lỗ liên tiếp. Quý 2/2025, lợi nhuận Haseco cải thiện rõ rệt khi ghi nhận đạt 44 tỷ đồng. Kế hoạch cả năm của công ty là doanh thu hơn 72 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 49% so với năm 2024. Như vậy chỉ trong quý 2, Haseco đã vượt hơn 10 lần mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.