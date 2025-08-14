Một cổ phiếu chứng khoán "tím lịm" lên đỉnh lịch sử trước thềm lăn chốt cổ tức bằng tiền mặt

Trong "bữa tiệc" sôi động của thị trường chung, cổ phiếu MBS của Chứng khoán MB cũng góp mặt với màn bứt phá đầy ấn tượng. Thị giá chốt phiên 13/8 bất ngờ tăng hết biên độ gần 10%, tiến lên mốc 40.100 đồng/cp, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử.

Chưa dừng lại ở đó, thanh khoản của mã này cũng tăng cao đột biến với khối lượng khớp lệnh vượt 18 triệu đơn vị, chỉ kém đôi chút so với kỷ lục hồi cuối tháng 7.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu MBS đã chứng kiến mức tăng hơn 40% giá trị, con số này đẩy vốn hóa thị trường của CTCK này tăng lên gần 23.000 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của MBS diễn ra ngay sát thời điểm doanh nghiệp chuẩn bị chốt trả cổ tức. Cụ thể, 20/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng MBS thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025.

Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, Chứng khoán MB dự kiến chi trả khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đang là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu hơn 76% vốn dự kiến sẽ nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Trong năm 2025, MBS dự kiến dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Đồng thời, CTCK này cũng dự kiến phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, MBS còn dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đợt phát hành này sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,78 triệu đơn vị lên 667,29 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.672,9 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tính riêng trong quý 2/2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 10% so với cùng kỳ xuống 792 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 273 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ 2024.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tiết giảm tốt giúp LNTT tăng 22% lên 611 tỷ.

Trong một diễn biến liên quan, thông tin từ Korea Herald, Tập đoàn Dunamu (Korea) sẽ hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký kết hôm thứ Ba tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược quan trọng của MB, chia sẻ công nghệ và hạ tầng, đồng thời tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đưa tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức. Tháng 7 vừa qua, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua, hợp pháp hóa các loại tài sản này và đặt nền móng cho một thị trường có quản lý.