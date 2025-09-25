Một cổ phiếu địa ốc tăng kịch trần sau tin thắng kiện vụ án hoàn thuế GTGT 365 tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) tăng trần 6,89% cùng khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến trong phiên 24/9.

Cụ thể, kết phiên 24/9, giá cổ phiếu TDH tăng trần 6,89%, lên 5.120 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh tăng đột biến đạt gần 770,9 nghìn đơn vị. Vốn hóa thị trường của Thuduc House tăng mạnh lên mức hơn 576 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu TDH có 2 phiên giảm điểm liên tiếp, giảm 1,84% ở phiên 22/9 và giảm 0,21% ở phiên 23/9.

Cổ phiếu TDH “bốc đầu” tăng mạnh ngày sau thông tin phiên tòa phúc thẩm ngày 23/09/2025 xét xử vụ án hành chính về "Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa doanh nghiệp này và Cục thuế TP.HCM (nay là Cục Thuế Khu vực II), Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II) vừa kết thúc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Theo đó, hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến ngày 25/12/2020). Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm: quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần đạt 25,8 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán sụt giảm mạnh, lên lợi nhuận gộp của công ty đạt 11 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ (7,4 tỷ đồng).

Doanh thu tài chính và lợi nhuận khác của công ty tăng mạnh, bên cạnh việc tiết giảm chi phí vận hành. Kết quả, Thuduc House báo lãi sau thuế đạt 18,9 tỷ đồng, tăng bứt phá so với con số lỗ 33,2 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, Thuduc House có kết quả kinh doanh bán niên dương.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Thuduc House đạt 694 tỷ đồng, tăng 1,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 410 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 249,7 tỷ đồng, theo sau là các khoản phải thu ngắn hạn 117,3 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty sụt giảm gần một nửa so với hồi đầu năm xuống 27,9 tỷ đồng, gồm: 15,9 tỷ đồng tiền mặt và 12 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của công ty tính đến cuối tháng 6/2025 giảm nhẹ so với hồi đầu năm, xuống 602 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 537,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay tài chính của công ty ở mức thấp, chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, gồm: 6,3 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 750 triệu đồng nợ vay dài hạn.

