Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu được tự doanh CTCK "gom" đột biến hàng trăm tỷ trong phiên 9/9

09-09-2025 - 17:12 PM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu được tự doanh CTCK "gom" đột biến hàng trăm tỷ trong phiên 9/9

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 50 tỷ đồng.

Sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên 9/9. Lực cầu trở lại kéo chỉ số chính phục hồi. Kết phiên VN-INDEX tăng 12,79 điểm (+0,79%) lên mức 1.637,32 điểm với thanh khoản thấp. Khối ngoại sau sau phiên mua ròng đã bán ròng trở lại với giá trị 854 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 50 tỷ đồng trên HOSE.

Một cổ phiếu được tự doanh CTCK "gom" đột biến hàng trăm tỷ trong phiên 9/9- Ảnh 1.

Cụ thể, GEX được mua ròng áp đảo với giá trị 318 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là FUEMAV30 (33 tỷ), TPB (20 tỷ), VPB (18 tỷ), VIX (15 tỷ), TCB (12 tỷ), MBB (9 tỷ), VCB (8 tỷ), KBC (7 tỷ) và VIB (6 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -71 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-62 tỷ), NVL (-52 tỷ), VCG (-45 tỷ) và HDB (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-22 tỷ), GMD (-21 tỷ), LPB (-13 tỷ), MSN (-10 tỷ) và SSI (-10 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường chứng khoán "rơi" mạnh 2 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nói gì?

Thị trường chứng khoán "rơi" mạnh 2 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nói gì? Nổi bật

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Nổi bật

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết tại Khánh Hòa

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn giao dịch tài sản đứng tên Trịnh Văn Quyết tại Khánh Hòa

16:49 , 09/09/2025
Cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay Vietnam Airlines

Cấm dùng pin sạc dự phòng trên máy bay Vietnam Airlines

16:38 , 09/09/2025
Phiên 9/9: Khối ngoại bán ròng hơn 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

Phiên 9/9: Khối ngoại bán ròng hơn 850 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

15:45 , 09/09/2025
Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ

Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ

15:15 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên