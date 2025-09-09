Một cổ phiếu được tự doanh CTCK "gom" đột biến hàng trăm tỷ trong phiên 9/9

Sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên 9/9. Lực cầu trở lại kéo chỉ số chính phục hồi. Kết phiên VN-INDEX tăng 12,79 điểm (+0,79%) lên mức 1.637,32 điểm với thanh khoản thấp. Khối ngoại sau sau phiên mua ròng đã bán ròng trở lại với giá trị 854 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 50 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, GEX được mua ròng áp đảo với giá trị 318 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là FUEMAV30 (33 tỷ), TPB (20 tỷ), VPB (18 tỷ), VIX (15 tỷ), TCB (12 tỷ), MBB (9 tỷ), VCB (8 tỷ), KBC (7 tỷ) và VIB (6 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -71 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-62 tỷ), NVL (-52 tỷ), VCG (-45 tỷ) và HDB (-22 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-22 tỷ), GMD (-21 tỷ), LPB (-13 tỷ), MSN (-10 tỷ) và SSI (-10 tỷ đồng).