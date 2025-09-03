Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" mạnh trong phiên 3/9

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu tiên của tháng 3/9 giao dịch tương đối trầm lắng và phân hóa. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên VN-INDEX giảm nhẹ 0,91 điểm (-0,05%) về mức 1.681,30 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay ﻿2.939 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK trở lại mua ròng với giá trị 435 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, MBB và GEX được mua ròng với giá trị lần lượt là 70 tỷ và 67 tỷ đồng. Theo sau là FUEVFVND (66 tỷ), DXG (59 tỷ), KDH (54 tỷ), E1VFVN30 (54 tỷ), MSN (42 tỷ), CTG (36 tỷ), ACB (35 tỷ) và BID (30 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị -20 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ (-17 tỷ), VIC (-15 tỷ), LPB (-14 tỷ) và VPB (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như TCB (-10 tỷ), CII (-6 tỷ), NVL (-6 tỷ), VJC (-6 tỷ) và PDR (-6 tỷ đồng).