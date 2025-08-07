Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến hơn nửa nghìn tỷ đồng trong phiên 7/8

Thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ trong phiên 7/8. Mặc dù rung lắc có xuất hiện quanh vùng 1.570 điểm với áp lực bán thấp, song kết phiên VN-Index vẫn tăng 8,10 điểm (+0,51%) lên mức 1.581,81 điểm, tiếp tục xác lập mức điểm cao kỷ lục mới.

Tự doanh CTCK bán ròng với giá trị 820 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị 517 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là FPT và HPG, lần lượt bị bán ròng 53 tỷ và 46 tỷ đồng. Một số cổ phiếu lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như BSR (37 tỷ), VGC (37 tỷ), TCB (33 tỷ) và nhóm bất động sản gồm VIC, ACB, MWG, VHM đều bị bán ròng quanh ngưỡng 25–26 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng, kế đến là MSN (66 tỷ) và FUEVFVND (64 tỷ đồng). Một số mã bất động sản như KDH, VNM, HHS, HSG, VCG, NLG và HDG cũng được khối CTCK mua ròng với giá trị từ 17–63 tỷ đồng.