Một cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK "xả" đột biến 300 tỷ trong phiên cuối tuần

26-09-2025 - 17:20 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 446 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch cuối tuần 26/9 tương đối giằng co. VN-Index dao động trong biên hẹp quanh mốc tham chiếu với dòng tiền có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Trong 15 phút cuối phiên giao dịch, áp lực bán mạnh gia tăng ở nhóm ngân hàng và chứng khoán. VN-Index đóng cửa tại 1.660,7 điểm, giảm 5,39 điểm, tương đương 0,32%. Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 2.159 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -302 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-32 tỷ), HAG (-28 tỷ), MWG (-27 tỷ) và VIC (-23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-19 tỷ), LPB (-19 tỷ), TCB (-15 tỷ), VCG (-11 tỷ) và CTG (-10 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, ACB được mua ròng áp đảo với 44 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. E1VFVN30 đứng thứ hai với 21 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (16 tỷ), VHM (14 tỷ), VIB (8 tỷ), BSR (5 tỷ), VIX (4 tỷ), VSC (4 tỷ), GEX (4 tỷ) và PC1 (3 tỷ đồng). ﻿

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

