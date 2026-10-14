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Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK mua ròng liên tục hàng trăm tỷ

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK mua ròng liên tục hàng trăm tỷ

Tự doanh CTCK mua ròng 424 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn với thanh khoản tiếp tục suy yếu. Kết phiên, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 782 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 424 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 227 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp mã ngân hàng này đứng đầu danh sách mua ròng của tự doanh CTCK. Theo sau là FRT (120 tỷ), FUEKIV30 (63 tỷ), HPG (28 tỷ), MWG (21 tỷ), VCB (19 tỷ), SSI (17 tỷ), FPT và MBB cùng 14 tỷ, MSN (11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị -88 tỷ đồng, tiếp theo là MCH và MSB cùng -24 tỷ, VHM (-16 tỷ) và HDB (-10 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như STB (-7 tỷ), GAS và E1VFVN30 cùng -4 tỷ, VIC (-3 tỷ) và VRE (-2 tỷ đồng).

An Thái

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