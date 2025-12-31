Một cổ phiếu ngân hàng gần tăng trần trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025

Kết thúc phiên giao dịch 31/12/2025, VN-Index đóng cửa ở mức 1.784,49 điểm, tăng 17,59 điểm, chính thức xác lập mức kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch hôm nay diễn biến phân hóa với 10/27 mã tăng giá. Trong đó, HDB của HDBank là tâm điểm khi được kéo mạnh trong những phút giao dịch cuối cùng của phiên, đóng cửa ở mức giá 29.700 đồng/cp, tăng 6,26%. Thanh khoản HDB cũng tăng mạnh với gần 44 triệu cổ phiếu được trao tay theo phương thức khớp lệnh, giá trị gần 1.300 tỷ đồng.

Cổ phiếu HDB có nhịp tăng khá ấn tượng trong thời gian gần đây. Trong vòng 2 tuần, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng giá tới 28%.

Diễn biến trên xuất hiện khi HDBank tiến hành chia cổ tức "khủng" trong thời gian này. Cụ thể, ngày 19/12/2025, HDBank đã chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 4,69%.

Theo đó, ngân hàng chính thức nâng vốn điều lệ từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.053 tỷ đồng, nằm trong nhóm 4 ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ trên 50 nghìn tỷ. Việc tăng vốn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để HDBank cải thiện năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn theo các tiêu chuẩn Basel II, Basel III, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái ngân hàng - tài chính toàn diện.

Trong năm 2025, HDB là một những cổ phiếu ngân hàng niêm yết ghi nhận mức tăng giá trên 50%. Vốn hóa thị trường hiện tại của HDBank đạt hơn 148 nghìn tỷ đồng, tương đương với hơn 5,5 tỷ USD.

Một số công ty chứng khoán gần đây đã đưa ra dự báo về kết quả kinh doanh của HDBank quý 4/2025 và triển vọng năm 2026. Chẳng hạn, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của HDBank đạt 21,1 nghìn tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; năm 2026 đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng tiếp 20%. Đáng chú ý, lợi nhuận quý IV/2025 được kỳ vọng tăng mạnh 54,8%, nhờ tăng trưởng tín dụng cao, chất lượng tài sản cải thiện và thu nhập ngoài lãi mở rộng.

MBS dự báo tăng trưởng tín dụng của HDBank năm 2025 đạt khoảng 32%, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29,2% so với năm trước. Theo MBS, HDBank được hưởng lợi từ hạn mức tín dụng cao, quy mô tài sản mở rộng, cùng khả năng duy trì ROE và ROA ở mức vượt trội so với mặt bằng chung toàn ngành.

Trong khi đó, VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 của HDBank đạt 5.342 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Đối với năm 2026, VCBS cho rằng HDBank có dư địa mở rộng NIM nhờ đẩy mạnh cho vay bán lẻ với lợi suất cao hơn, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp so với toàn ngành và gia tăng tỷ trọng đóng góp của HD Saison. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026. HDBS tham gia vào thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng giúp mở rộng dịch vụ của ngân hàng.



