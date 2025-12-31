Ông Nguyễn Đức Thụy giảm sở hữu tại LPBank xuống dưới 1%

Ông Nguyễn Đức Thụy

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã chứng khoán: LPB) đã công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Thụy không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Việc thay đổi này nằm trong lộ trình điều chỉnh cơ cấu cổ đông đã được ngân hàng công bố trước đây. Trước đó, ông Thụy sở hữu 2,76% vốn điều lệ LPBank.

Song song, ông Nguyễn Đức Thụy đã thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank từ ngày 23/12/2025. Ông hiện đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc tại Sacombank.

Về LPBank, ngân hàng vừa qua đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường 2025 với việc thông qua phương án mở "room" ngoại lên 30%. Theo đó, LPBank đang đứng trước cơ hội lớn để đón nhận dòng vốn chiến lược từ các định chế tài chính quốc tế. Sự kết hợp giữa nguồn lực ngoại lực và nền tảng 5 triệu khách hàng hiện hữu sẽ tạo ra động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030.

Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Hội đồng Quản trị LPBank dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu. Phương án này nhằm tối đa hóa quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tăng cường vốn tự có để hỗ trợ tăng trưởng bền vững lâu dài.



