Một cổ phiếu ngân hàng tăng “bốc đầu” gần 15% sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE

16-09-2025 - 17:40 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu KLB thanh khoản đột biến, tăng “bốc đầu” gần 15% trong phiên 16/9, kéo vốn hóa thị trường Kienlongbank vượt mốc 10.000 tỷ đồng ngay sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE.

Cụ thể, kết phiên 16/9, giá cổ phiếu KLB của ngân hàng TMCP Kiên Long – Kienlongbank ở mức 27.700 đồng/cổ phiếu, tăng trần 14,94%, khối lượng cổ phiếu giao dịch tăng đột biến đạt gần 1,9 triệu đơn vị - tăng gấp 2,4 lần phiên trước

Đây là đỉnh giá cao nhất của trong vòng hơn 4 năm qua của mã cổ phiếu nhà băng này. Đồng thời, với đà tăng mạnh trên, kéo vốn hóa thị trường Kienlongbank vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Rộng hơn, cổ phiếu KLB từng rơi xuống vùng đáy giá dưới 10.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 4 năm nay. Ngay sau đó, thông tin Kienlongbank sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lện lên đến 60% đã kéo thị giá cổ phiếu KLB tăng bứt phá liên tục trong vòng nhiều tháng qua.

Như vậy, tính từ đầu tháng 4 đến nay, thị giá cổ phiếu KLB đã tăng hơn 177%, tương ứng tăng 17.700 đồng/cổ phiếu.

Một cổ phiếu ngân hàng tăng “bốc đầu” gần 15% sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE- Ảnh 1.

Cổ phiếu KLB tăng "bốc đầu" gần 15% trong phiên 16/9.

Đà tăng mạnh xuất hiện ngay sau thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ngày 15/9 thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Kienlongbank. Ngân hàng dự kiến đưa hơn 365 triệu cổ phiếu KLB, tương ứng vốn điều lệ hơn 3.652 tỷ đồng, lên sàn HoSE.

Song song, Kienlongbank cũng chốt ngày 25/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên đến 60%.

Với tỷ lệ lên đến 60%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm 2025.

VN-Index ngắt chuỗi tăng điểm, “quay đầu” giảm 4 điểm

Trong ngày nhà đầu tư “chốt lời” mạnh cổ phiếu bất động sản, đầu tư công, thép, … thị trường chứng khoán “chìm” trong sắc đỏ, chỉ số chính VN-Index giảm 4 điểm, về sát mốc 1.680 điểm.

Kết phiên 16/9, chỉ số VN-Index giảm 4 điểm, xuống 1.680,9 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,71 điểm, xuống 278,98 điểm. Ngược dòng, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,94 điểm, lên 111,4 điểm.

Một cổ phiếu ngân hàng tăng “bốc đầu” gần 15% sau tin chuẩn bị niêm yết trên sàn HoSE- Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh trong phiên 16/9, bảng điện tử "chìm" trong sắc đỏ.

Cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm “chốt lời” từ nhà đầu tư, đồng loạt sụt giảm mạnh, với: VIC -2,03%, VHM -1,72%, KBC -3,06%, DIG -2,98%, DXG -2,48%, SJS -3,84%, VPI -2,5%, PDR -1,05%, …

Tương tự, cổ phiếu đầu tư công và vận tải cũng sụt giảm mạnh, với: VCG -3,32%, VSC -4,43%, CII -2,75%, GEX -2,53%, VJC -2,47%, HHV -2,87%, VGC -1,85%, …

Cổ thép cũng điều chỉnh mạnh, với: HPG -1,32%, NKG -1,02%, HSG -2,42%, VGS -2,82%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn HoSE điều chỉnh mạnh, gây sức ép lên chỉ số chính VN-Index, như: SSI -1,42%, VCI -2,33%, VND -2,03%, BSR -2,31%, MSN -1,92%, KDC -2,01%, BVH -1,52%, …

Ngược dòng thị trường, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn tăng bứt phá, như: CTG +1,74%, MBB +2,42%, SHB +2,25%, MSB +1,82%, HVN +5,37%, VNM +2,54%, SAB +2,38%, FPT +1,57%, MWG +1,01%, FRT +2,1%, …

Theo Nguyên Trang

Nhịp Sống Thị Trường

