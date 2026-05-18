Một cổ phiếu nghìn tỷ trên HoSE bốc đầu kịch trần 8 phiên liên tiếp, chuyện gì đang diễn ra?

Dương Ngọc | 18-05-2026 - 13:22 PM | Thị trường chứng khoán

Dù hồi phục lên mức cao nhất gần 2 tháng qua, cổ phiếu này vẫn đang thấp hơn 38% so với đỉnh.

Ngay từ đầu phiên 18/5, cổ phiếu HRC của CTCP Cao su Hòa Bình đã bật tăng hết biên độ lên 58.900 đồng/cp, lập chuỗi tăng trần 8 phiên liên tiếp.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt từ mức vài trăm đến hơn 1.000 cổ phiếu mỗi phiên hồi cuối tháng 4, nhiều phiên gần đây đã có hơn chục nghìn cổ phiếu HRC được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường tăng lên sát ngưỡng 1.800 tỷ đồng.

Trước đó, cái tên này gây chú ý với chuỗi tăng kịch trần gần 20 phiên liên tiếp, đẩy thị giá tăng một mạch từ vùng 30.000 đồng lên sát 100.000 đồng, tương ứng tăng xấp xỉ 220% chỉ sau khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, cổ phiếu nhanh chóng điều chỉnh với 9 phiên giảm sàn liên tiếp từ 17/3 đến 27/3.

Dù HRC đã hồi phục lên mức cao nhất gần 2 tháng qua, cổ phiếu này vẫn đang thấp hơn 38% so với đỉnh.

Trong văn bản giải trình giá cổ phiếu tăng trần từ 7/5 đến 13/5, ban lãnh đạo Cao su Hòa Bình cho biết chuỗi tăng giá kéo dài phát sinh từ cung cầu thị trường. Doanh nghiệp khẳng định không có tác động nào lên giá cổ phiếu và tình hình hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Được biết, ﻿Cao su Hòa Bình hiện có vốn điều lệ 302 tỷ đồng, là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (HOSE: GVR) với tỷ lệ sở hữu 55%. Động lực tăng giá của cổ phiếu này có thể dựa trên kỳ vọng liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại cổ đông này.

Về hoạt động kinh doanh, đà tăng của HRC xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kết quả quý 1/2026 khởi sắc. Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ cao su đóng góp 94 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 15 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 7 tỷ đồng, cao gấp 5 lần quý I/2025.

Trong quý 1, sản lượng khai thác đạt 435 tấn, còn sản lượng chế biến đạt 747 tấn. Riêng tháng 3/2026, công ty tạm ngưng khai thác mủ do vườn cây bước vào giai đoạn rụng lá. Lũy kế quý 1, sản lượng khai thác đạt 388 tấn, tương đương 11,44% kế hoạch năm. Sản lượng giao bán đạt 1.857 tấn, tương ứng doanh thu tỷ đồng.

Trước đó, năm 2025, Cao su Hòa Bình ghi nhận doanh thu 244 tỷ đồng, đi kèm mức lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối năm đạt gần 860 tỷ đồng. Công ty duy trì cơ cấu tài chính với 230 tỷ đồng nợ phải trả và 628 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Giám đốc Chứng khoán Dragon Capital gọi tên nhóm cổ phiếu đang bị "bỏ quên" giữa lúc VN-Index lên đỉnh

Lịch chốt quyền cổ tức trong tuần 18–22/5: Cổ tức tiền mặt cao nhất 83%, một ngân hàng chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Nhóm cổ phiếu nào giàu tiềm năng tăng trưởng thời gian tới?

10:43 , 18/05/2026
Một nghịch lý đang diễn ra khi VN-Index trên đỉnh lịch sử

10:41 , 18/05/2026
Cao su Sao Vàng dự kiến phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn

10:11 , 18/05/2026
Công ty con của Masan bán ra gần 22 triệu cổ phiếu Masan High-Tech Materials

10:10 , 18/05/2026

