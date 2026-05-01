Một cổ phiếu "trần cứng" 3 phiên liên tiếp sau khi hé lộ thông tin quan trọng

Đi ngược lại xu hướng rung lắc của thị trường chung, cổ phiếu OCH của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality vừa ghi nhận chuỗi giao dịch đầy ấn tượng khi tăng kịch trần ba phiên liên tiếp lên vùng giá 7.300 đồng/cp.

Đây cũng là mức giá cao nhất của mã này trong vòng 14 tháng qua. Thanh khoản theo đó tăng vọt lên hơn 400.000 đơn vị, cao gấp nhiều lần mức bình quân thời gian gần đây. Dù vậy, cổ phiếu vẫn đang trong diện cảnh báo của HNX.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng vào quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm của doanh nghiệp sẽ bước sang giai đoạn mới mang tính bước ngoặt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra 21/5, doanh nghiệp đã hé lộ kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm phục vụ cho hoạt động M&A . Cụ thể, OCH trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động tối đa 1.300 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được chủ yếu sẽ được sử dụng để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings.

Hiện tại, IDS là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết gián tiếp là 30% thông qua một công ty con. Nếu hoàn tất giao dịch phát hành này, OCH sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại IDS lên mức 48,68% và định hướng tiếp tục gia tăng sở hữu trong thời gian tới, qua đó từng bước hợp nhất tài sản cũng như dòng tiền về công ty mẹ.

Ban lãnh đạo OCH nhấn mạnh việc thực hiện thành công phương án M&A và tăng vốn sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp xóa toàn bộ lỗ lũy kế ngay trong năm 2026 . Chủ tịch HĐQT OCH cũng khẳng định ngay sau khi xóa hết lỗ lũy kế và hoạt động kinh doanh có dòng tiền dương, công ty sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức.

Lý giải sâu hơn về mức giá phát hành 10.000 đồng/cp tại phiên họp ngày 20/5 của OGC, ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc OCH cho biết trong suốt một năm qua, cổ phiếu OCH chỉ giao dịch quanh vùng 5.000 đến 6.000 đồng/cp. Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối năm 2025, giá trị sổ sách của OCH đạt khoảng 8.092 đồng/cp và theo quy định hiện hành, giá phát hành riêng lẻ không được thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

“Thị giá chỉ 5.000–6.000 đồng nhưng có đơn vị sẵn sàng trả 10.000 đồng/cổ phiếu. Đây là nỗ lực rất lớn của ban điều hành, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai của công ty. Đây là mức giá rất tốt cho OCH tại thời điểm hiện tại”, ông Minh nói.

Bước sang năm 2026, OCH đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 47% so với kết quả thực hiện của năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 407,6 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần kết quả năm trước.

Doanh nghiệp tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột cốt lõi gồm bất động sản, khách sạn và thực phẩm, vốn là những lĩnh vực được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Ban lãnh đạo OCH thừa nhận kế hoạch năm 2026 là khá tham vọng song cho rằng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Khi phương án tăng vốn thành công và trở thành cổ đông lớn nhất tại IDS, OCH sẽ có quyền quyết định lớn hơn để yêu cầu IDS đóng góp hiệu quả, bền vững hơn vào kết quả kinh doanh hợp nhất chung.