Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ tăng "dựng đứng" 80% sau khi họp ĐHCĐ bất thường

18-09-2025 - 11:49 AM | Thị trường chứng khoán

Như vậy, thị giá tăng một mạch hơn 80% chỉ sau chưa đầy chục phiên giao dịch và đây cũng là mức đỉnh cao của mã này trong gần 3 năm qua.

Giữa lúc thị trường chung lình xình, cổ phiếu PMG của CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (HOSE) bất ngờ bùng nổ. Phiên 18/9, cổ phiếu này tiếp tục nhuộm sắc tím để cán mốc 12.900 đồng/cp, đánh dấu chuỗi 8 phiên tăng kịch trần liên tiếp.

Như vậy, thị giá tăng một mạch hơn 80% chỉ sau chưa đầy chục phiên giao dịch và đây cũng là mức đỉnh cao của mã này trong gần 3 năm qua. Dù vậy thanh khoản của cổ phiếu này khá èo uột khi chỉ có vài nghìn đơn vị khớp lệnh mỗi phiên.

Trong văn bản giải trình về diễn biến giá, công ty cho biết tình hình sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh biến động bất thường nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Diễn biến tăng giá xuất phát từ cung cầu thị trường và công ty không có bất kỳ tác động nào làm thay đổi giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu này bắt đầu tăng nóng sau khi công ty tiến hành họp ĐHCĐ bất thường về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh vào cuối tháng 8. Theo đó, PMG quyết định bổ sung ngành chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh, cụ thể là sản xuất, gia công chế biến rượu sâm ngọc linh; ngành sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Đồng thời, công ty sẽ xóa ngành bán buôn kim loại và quặng sắt, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và vận tải hành khách đường bộ.

Điểm đáng lưu ý là PMG vẫn nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến bán niên 2025 âm gần 39 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) duy trì quyết định đưa cổ phiếu PMG vào diện cảnh báo từ tháng 10/2024 cho đến nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được thành lập vào năm 2007 tại Quảng Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, tồn trữ, chiết nạp và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cả thị trường dân dụng và công nghiệp với các thương hiệu gas chủ lực gồm PM Gas, V-Gas và Picnic Gas.

Về cơ cấu cổ đông, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Lãng là cổ đông lớn nhất, nắm giữ khoảng 35% vốn. Vợ ông – bà Nguyễn Thị Bích Thùy, thành viên HĐQT – sở hữu thêm 20%. Đáng chú ý, cổ đông chiến lược nước ngoài Lemon Gas Co., Ltd (Nhật Bản) cũng nắm giữ 20% cổ phần kể từ năm 2021. Hai cổ đông cá nhân khác – ông Nguyễn Khánh Minh và ông Nguyễn Tiến Đạt – mỗi người nắm giữ hơn 3% vốn.

Mặc dù cổ phiếu có diễn biến tích cực, song kết quả kinh doanh của PMG lại không mấy khả quan. Theo báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của PMG đạt 949 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 8,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Mai Chi

