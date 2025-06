Một công ty chốt ngày chi 7.200 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 435%, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận về hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 2/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã CK: VEF) ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Cụ thể, chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 với tỷ lệ 135%/vốn điều lệ, tương đương mỗi cổ phiếu được nhận 13.500 đồng.

Tạm ứng cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 300%/vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận 30.000 đồng).



Ngày đăng ký cuối cùng là 13/06/2025. Ngày thanh toán dự kiến là 4/7/2025.

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 2.346 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế Quý I năm 2025 là 14.901 tỷ đồng.

Tính trên hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VEF cần chi tổng cộng hơn 7.247 tỷ đồng cho 2 phương án chia cổ tức trên. Tương ứng, công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC, hiện sở hữu 83,32% vốn VEF) có thể nhận hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức từ VEF.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2025, VEF ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14.873 tỷ đồng, tăng trưởng 16.135% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận hơn 91,6 tỷ đồng.



Nguyên nhân lợi nhuận quý I/2025 tăng đột biến so với cùng kỳ chủ yếu là do Công ty ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate là 44.560 tỷ đồng và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng ngày 3/6, cổ phiếu VEF tăng 5,36%lên mức 228.100 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 53.000 đơn vị.