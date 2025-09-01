Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng

Ngày 29/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Quốc Gia (OTC: NSI). Địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại là Tầng 5, Tòa nhà Samsora Premier, 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Cụ thể, công ty bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Với một số lệnh của khách hàng tại các ngày 28/5/2024 và 23/01/2025, Công ty không ghi nhận thời gian nhận lệnh giao dịch của khách hàng tại thời điểm nhận lệnh; tại các ngày 18/12/2023, 19/6/2024, 31/12/2024, 09/4/2025 và 22/4/2025, Công ty cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.

Phạt tiền 112,4 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại ngày 01/10/2024, Công ty cho một khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cuối cùng, công ty bị xử phạt số tiền 175 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Tại các ngày 31/5/2024, 25/9/2024 và 26/3/2025, Công ty phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và tài khoản thanh toán của Công ty không theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Tại ngày 26/4/2024, Công ty cho khách hàng vay tiền theo đề nghị của khách hàng; Tại các ngày 31/12/2023 và 31/12/2024, Công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng đặt cọc tìm mua chứng khoán; Tại các ngày 18/8/2023 và 23/8/2023 Công ty cho khách hàng vay tiền theo Hợp đồng mua bán kỳ hạn cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật. Công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 15/3/2024 thông qua việc vay vốn; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2024/NQ-HĐQT –NSI ngày 10/10/2024 về việc mua trái phiếu doanh nghiệp.

Phạt tiền 225 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Công nghệ Tài chính Encapital (mã trái phiếu ECFCH2425001) do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với CTCP Chứng khoán Quốc Gia là 897,5 triệu đồng.

Loạt vi phạm của CTCP Chứng khoán Quốc Gia phản ánh lỗ hổng lớn trong quản trị rủi ro, giám sát giao dịch và công bố thông tin của công ty chứng khoán. Nếu không được khắc phục, những sai phạm này có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, tạo rủi ro hệ thống cho thị trường và gia tăng khả năng tranh chấp pháp lý trong tương lai, đặc biệt ở mảng ký quỹ và phát hành trái phiếu riêng lẻ – vốn đang được giám sát chặt chẽ.