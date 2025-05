Một công ty chứng khoán chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 10%

Trong thông báo mới đây, Chứng khoán BIDV (BSC, mã: BSI) cho biết đã nhận được công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, 12/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng BSC chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng phát hành hơn 22,3 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán.

Thông qua đợt trả cổ tức này, vốn điều lệ của BSC dự kiến tăng thêm hơn 223 tỷ đồng, qua đó nâng lên gần 2.454 tỷ đồng. Công ty cho biết đợt phát hành nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trên đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Ngoài ra, BSC đặt mục tiêu kinh doanh 2025 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 9% so với mức kỷ lục cùng kỳ. Công ty cũng đặt mục tiêu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 260%.

Ban lãnh đạo đánh giá những thuận lợi tác động tới ngành chứng khoán trong năm nay tới từ đà hồi phục kinh tế vĩ mô và môi trường lãi suất thấp tạo điều kiện cho dòng vốn vào TTCK, triển vọng nâng hạng thị trường. Động lực cũng tới từ cuộc cách mạng “thể chế, nhân lực, kết cấu” đang tạo ra nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, nâng cao sức hấp dẫn của TTCK.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2025, doanh thu hoạt động đạt 337 tỷ đồng giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 41% so với cùng kỳ còn 81 tỷ đồng. Nguyên nhân được lý giải bởi việc chi phí hoạt động tăng mạnh 47% lên 139 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ.