Một công ty chứng khoán hàng đầu “chơi lớn”, tặng thưởng xe ô tô cho khách hàng

Quý 3/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá, tạo ra những tín hiệu tích cực cho giai đoạn cuối năm. Theo nhiều chuyên gia, quý 4/2025 hứa hẹn sẽ là giai đoạn uptrend bền vững khi nền kinh tế ổn định, lãi suất thấp, cùng với kỳ vọng nâng hạng thị trường. Đây được xem là thời điểm "vàng" để nhà đầu tư tham gia giao dịch, đón nhịp tăng trưởng cuối năm.

Không chỉ cơ hội sinh lời từ thị trường, nhà đầu tư còn có thêm động lực từ các chương trình khuyến khích giao dịch hấp dẫn. Mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) công bố chương trình quay số trúng thưởng lớn nhất năm mang tên "Giao dịch bứt phá – Rinh VF3", áp dụng từ 01/10 – 31/12/2025, với cơ cấu giải thưởng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Chỉ với mỗi 10 triệu đồng giao dịch, nhà đầu tư sẽ nhận ngay 01 mã quay thưởng với cơ hội trúng loạt giải thưởng giá trị. Đặc biệt, số lượng mã quay thưởng không giới hạn, giao dịch càng nhiều – cơ hội "rinh quà" càng lớn. Điểm nhấn của chương trình là những giải thưởng cực kỳ "trendy", chạm đúng gu sống hiện đại của giới trẻ: từ xe ô tô điện VF3, xe máy điện Feliz S, đến iPhone 17 Pro cùng nhiều phần quà công nghệ, thời trang hấp dẫn khác. Đặc biệt, khách hàng mở mới tài khoản tại MBS từ 1/10/2025 chỉ cần giao dịch từ 2 triệu đồng đã nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản chứng khoán – "lộc may" đầu tư ngay từ ngày đầu. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích giao dịch, MBS còn cho thấy sự am hiểu nhu cầu khách hàng khi mang đến những phần thưởng vừa thiết thực vừa hợp xu hướng.

Giai đoạn cuối năm luôn là mùa cao điểm giao dịch khi dòng tiền có xu hướng đổ vào thị trường. Chương trình "Giao dịch bứt phá – Rinh VF3" mang đến cho nhà đầu tư "cú hích kép": vừa tìm kiếm lợi nhuận từ nhịp tăng của thị trường, vừa có thể trở thành chủ nhân của những sản phẩm công nghệ và xe điện thời thượng.

Theo MBS, chương trình này được triển khai nhằm khuyến khích khách hàng mới và cũ gia tăng trải nghiệm dịch vụ chứng khoán chủ động, đồng thời tri ân sự đồng hành của nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Đầu tư cùng MBS trong giai đoạn này không chỉ là đón đầu xu thế thị trường, mà còn là cơ hội hiện thực hóa những phần thưởng mơ ước – từ những tiện ích công nghệ đỉnh cao đến phương tiện xanh bền vững cho tương lai.