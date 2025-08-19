Một công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam đem gần hết vốn gián tiếp rót vào tài sản số, cổ phiếu tăng “bốc đầu” gấp 3 lần từ đầu năm

Tài sản số đang trở thành một trong những chủ đề đầu tư thu hút nhiều sự chú ý tại Việt Nam thời gian gần đây. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của một trong những doanh nghiệp có ít nhiều liên quan đến lĩnh vực này là CTCP Đầu tư HVA (mã HVA) cũng tăng nóng. Sau 2 phiên trần liên tiếp, HVA đã lập đỉnh mới với thị giá 18.900 đồng/cp, gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm.

Theo giới thiệu trên website công ty, HVA hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm (1) Dịch vụ Ngân hàng và Đầu tư; (2) Đầu tư vào lĩnh vực Đổi mới Sáng tạo; (3) Dịch vụ tư vấn và ủy thác M&A; (4) Dịch vụ hỗ trợ tài chính; (5) Bán buôn kim loại quý, vàng nguyên liệu; (6) Đầu tư vào Franchise (Nhượng quyền); (7) Đầu tư vào Bất động sản Công nghiệp; Sản phẩm công nghệ hỗ trợ đầu tư.

Đáng chú ý, danh mục đầu tư chi tiết do HVA công bố trên website là các Hợp đồng BCC trên các loại tài sản gồm vàng, tiền mặt và đặc biệt là tài sản số. Đối tác của HVA là CTCP công nghệ chuỗi khối ETH, CTCP Công nghệ Chuỗi Khối BTC, CTCP Công nghệ Chuỗi Khối BNB ,… Có thể thấy, tên của các pháp nhân này khiến nhà đầu tư dễ liên tưởng đến các loại tài sản số phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Binance…

Theo công bố trên website công ty, tổng vốn đầu tư của HVA là gần 141 tỷ đồng và đang tạm lãi 98,25%. Tất cả các khoản đầu tư thành phần được bắt đầu từ năm 2024 đều đang có lãi hàng chục, đến hàng trăm %. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là APY (tỷ suất lợi nhuận hàng năm) HVA công bố chỉ 5%, tức là chỉ ngang với mặt bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng tại ngân hàng hiện nay.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, tại thời điểm 30/6, HVA có vốn chủ sở hữu gần 151 tỷ đồng, tổng tài sản ở mức hơn 157 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với đầu năm. Các Hợp đồng BCC được ghi nhận trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác, không phải trực tiếp do HVA đầu tư.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý 2, HVA ghi nhận khoản doanh thu tài chính gần 1,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi hợp đồng hợp tác kinh doanh. Con số luỹ kế 6 tháng đầu năm là gần 3,5 tỷ đồng. Đây là khoản mang lại lợi nhuận cho HVA trong khi lợi nhuận gộp gần như chỉ đủ trang trải chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quý 2/2025, HVA ghi nhận doanh thu thuần hơn 20 tỷ đồng, gấp 70 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 1,4 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến gần 1,9 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính, HVA lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HVA ghi nhận doanh thu thuần gần 41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,3 tỷ đồng, lần lượt gấp 87 lần và 18 lần cùng kỳ 2024. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh) ở mức 3,5 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2024.

Với số vốn khoảng 140 tỷ đồng, mức lãi 3,5 tỷ cho nửa năm tương đương tỷ suất 5%/năm - đúng bằng với mức APY mà công ty công bố trên website. Có thể thấy, mặc dù các đối tác hợp tác kinh doanh với HVA đang lãi lớn với các khoản đầu tư tài sản số nhưng công ty chỉ nhận về phần lợi nhuận khiêm tốn trên số vốn bỏ ra.﻿

Nhìn chung, tài sản số đang là một xu hướng đầu tư thịnh hành, đặc biệt trong bối cảnh các đồng tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… liên tục phá đỉnh tạo ra niềm tin ngày càng lớn. Trên thế giới, nhiều công ty trong tình trạng khó khăn đánh cược vào tiền số như một cách để thu hút nhà đầu tư, huy động vốn và đẩy giá cổ phiếu. Xu hướng này một phần xuất phát từ nhu cầu đầu tư tài sản số mà không cần phải trực tiếp nắm giữ của một bộ phận nhà đầu tư.

Trong khi đó, tại Việt Nam, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa được đưa vào luật. Trung tâm tài chính quốc tế đang được triển khai tại Đà Nẵng là một phần không thế thiếu trong quá trình xây dựng thị trường tài sản số. Ngoài ra, nhiều định chế tài chính lớn như MB, SSI, TCB... cũng đã có những động thái chuẩn bị để gia nhập thị trường tiềm năng này.