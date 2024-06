Một DN dược niêm yết trên sàn cùng loạt đơn vị kinh doanh dược tại Tp.HCM bị thanh tra, xử phạt hành chính

Cụ thể, Nadyphar bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì mua, bán thuốc Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg) vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu ông Huỳnh Nguyên Thanh - người đại diện Nadyphar chấp hành quyết định xử phạt và Nadyphar phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Tương tự, Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh cũng bị phạt hành chính 15 triệu đồng vì mua, bán thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg, vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt số tiền 50 triệu đồng vì sản xuất thuốc Carbomango, khi giấy đăng ký lưu hành thuốc đã hết hiệu lực.

Riêng NDP, có tiền thân là Xí Nghiệp Dược Phẩm 2/9 thành lập từ năm 1976 trên cơ sở sát nhập 7 viện Bào chế tư nhân cũ trước 30/04/1975 tài Sài Gòn. Ngày 2/8/1977, UBND Thành phố ra Quyết định số 437/QĐUB thành lập công nhận Xí nghiệp Dược phẩm 2-9 trực thuộc Sở Y tế Tp.HCM là doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 10/9/2001, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và từ tháng 10/2001, công ty chính thức hoạt động với tên gọi là CTCP Dược Phẩm 2-9 Tp.HCM, vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng.

Đến năm 2015, cổ phiếu NDP được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán là NDP. Vốn điều lệ Công ty hiện tăng lên 111 tỷ đồng.

NDP chuyên sản xuất, kinh doanh, XNK dựơc phẩm, song song gia công sản xuất bao bì dược; sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Công ty cũng cho thuê mặt bằng; đầu tư xây dựng, kinh doanh cao ốc văn phòng, nhà ở, cho thuê, cho thuê văn phòng…

Doanh thu hàng năm trước Covid-19 đạt trên mức trăm tỷ, tuy nhiên có giảm nhẹ về dưới mốc 100 tỷ những năm gần đây. Dù vậy, lợi nhuận vẫn đi ngang với bình quân 20 tỷ đồng/năm.

Năm 2023, Công ty có sự suy giảm doanh thu còn 88 tỷ đồng, lãi ròng cũng giảm về mức 16 tỷ.

Bên cạnh xử phạt hành chính, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kavr.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 8 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Roja Parfums Amber Aoud Parfum, Roja Parfums Diaghilev Parfum, Histoires De Parfums Ceci N’est Pas Un Flacon Bleu – This Is Not A Blue Bottle 1/.6 Eau De Parfum, Histoires de Parfums 1740 Eau de Parfum, Histoires de Parfums 1804 Eau de Parfum, Liquides Imaginaires Navis Eau De Parfum, Liquides Imaginaires Bello Rabelo Eau de Parfum và Liquides Imaginaires Ile Pourpre Eau de Parfum. Lý do thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố sản phẩm.