Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp báo lãi gấp 15 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng 9 phiên trần, giá lên 150% sau 2 tháng

27-11-2025 - 08:12 AM | Doanh nghiệp

Trong khi VN-Index đang nỗ lực tìm điểm cân bằng với thanh khoản thấp và hiện tượng "neo trụ" rõ nét, cổ phiếu HID của CTCP Halcom Việt Nam lại trở thành điểm sáng hiếm hoi khi liên tiếp tăng kịch biên độ, bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm.

Một doanh nghiệp báo lãi gấp 15 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng 9 phiên trần, giá lên 150% sau 2 tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp dao động tích lũy với thanh khoản trung bình khoảng 20.300 tỷ đồng/phiên, dòng tiền chung tỏ ra khá dè dặt và phân hóa. Tuy nhiên, trái ngược với gam màu ảm đạm đó, cổ phiếu HID lại ghi nhận đà bứt phá ngoạn mục.

Một doanh nghiệp báo lãi gấp 15 lần cùng kỳ, cổ phiếu tăng 9 phiên trần, giá lên 150% sau 2 tháng- Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu HID

Ghi nhận tại phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu HID tiếp tục tăng lên giá 7.400 đồng sau 4 phiên tăng trần liên tiếp. Cổ phiếu này có tổng cộng 9 phiên tăng trần tính từ ngày 11/11. So với vùng giá quanh mức 3.000 đồng hồi cuối tháng 9, thị giá mã này đã tăng khoảng 150% chỉ sau chưa đầy 2 tháng, thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Cùng với biến động về giá, thanh khoản của HID cũng bùng nổ. Từ mức giao dịch chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh hiện tại thường xuyên nằm trên mốc 1 triệu đơn vị. Trong phiên 25/11, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

Theo giải trình từ Ban lãnh đạo Halcom Việt Nam ngày 18/11, kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025) là động lực chính.

Doanh thu hợp nhất trong kỳ đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 59 tỷ đồng - gấp 15 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp (sau mức 72 tỷ đồng hồi quý 4/2020).

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2025, doanh thu thuần đạt 330 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 25 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 17 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ trước. Phía doanh nghiệp khẳng định mọi diễn biến giá cổ phiếu đều tuân theo quy luật cung cầu tự nhiên.

Về hoạt động kinh doanh, Halcom Việt Nam tập trung vào lĩnh vực cấp nước và năng lượng tái tạo. Các dự án đóng góp chính bao gồm Nhà máy nước Thuận Thành (Bắc Ninh), Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (công suất 21 MW) và dự án điện mặt trời Hậu Giang (35 MWp).

Tuy nhiên, việc thị giá leo dốc hơn 100% chỉ trong thời gian ngắn cũng đi kèm với rủi ro áp lực chốt lời gia tăng, nhất là trong bối cảnh thị trường chung vẫn chưa thoát khỏi xu hướng dao động tích lũy.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch một công ty đăng ký bán sạch 20% vốn, Cựu Phó Chủ tịch và con gái chuẩn bị nắm gần 50%

Chủ tịch một công ty đăng ký bán sạch 20% vốn, Cựu Phó Chủ tịch và con gái chuẩn bị nắm gần 50% Nổi bật

Foxconn tăng thu 83% nhờ AI trong khi doanh nghiệp Việt Nam "Excel vẫn là Vua"

Foxconn tăng thu 83% nhờ AI trong khi doanh nghiệp Việt Nam "Excel vẫn là Vua" Nổi bật

Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi xe xanh, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc xe điện như nào?

Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi xe xanh, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm sạc xe điện như nào?

08:06 , 27/11/2025
Cách doanh nghiệp e-commerce và thách thức gián đoạn giao dịch dịp cao điểm sale

Cách doanh nghiệp e-commerce và thách thức gián đoạn giao dịch dịp cao điểm sale

08:00 , 27/11/2025
CEO Thế Giới Di Động thông báo về tin đồn thâu tóm

CEO Thế Giới Di Động thông báo về tin đồn thâu tóm

00:05 , 27/11/2025
'Bom tấn' của VinFast: 80.000 tỷ đồng nợ vay có khả năng được xóa?

'Bom tấn' của VinFast: 80.000 tỷ đồng nợ vay có khả năng được xóa?

00:02 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên