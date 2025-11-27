Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán đang trong nhịp dao động tích lũy với thanh khoản trung bình khoảng 20.300 tỷ đồng/phiên, dòng tiền chung tỏ ra khá dè dặt và phân hóa. Tuy nhiên, trái ngược với gam màu ảm đạm đó, cổ phiếu HID lại ghi nhận đà bứt phá ngoạn mục.

Diễn biến giá cổ phiếu HID

Ghi nhận tại phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu HID tiếp tục tăng lên giá 7.400 đồng sau 4 phiên tăng trần liên tiếp. Cổ phiếu này có tổng cộng 9 phiên tăng trần tính từ ngày 11/11. So với vùng giá quanh mức 3.000 đồng hồi cuối tháng 9, thị giá mã này đã tăng khoảng 150% chỉ sau chưa đầy 2 tháng, thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Cùng với biến động về giá, thanh khoản của HID cũng bùng nổ. Từ mức giao dịch chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên, khối lượng khớp lệnh hiện tại thường xuyên nằm trên mốc 1 triệu đơn vị. Trong phiên 25/11, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

Theo giải trình từ Ban lãnh đạo Halcom Việt Nam ngày 18/11, kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025) là động lực chính.

Doanh thu hợp nhất trong kỳ đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 59 tỷ đồng - gấp 15 lần cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp (sau mức 72 tỷ đồng hồi quý 4/2020).

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính 2025, doanh thu thuần đạt 330 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 25 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 17 tỷ đồng của cùng kỳ niên độ trước. Phía doanh nghiệp khẳng định mọi diễn biến giá cổ phiếu đều tuân theo quy luật cung cầu tự nhiên.

Về hoạt động kinh doanh, Halcom Việt Nam tập trung vào lĩnh vực cấp nước và năng lượng tái tạo. Các dự án đóng góp chính bao gồm Nhà máy nước Thuận Thành (Bắc Ninh), Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (công suất 21 MW) và dự án điện mặt trời Hậu Giang (35 MWp).

Tuy nhiên, việc thị giá leo dốc hơn 100% chỉ trong thời gian ngắn cũng đi kèm với rủi ro áp lực chốt lời gia tăng, nhất là trong bối cảnh thị trường chung vẫn chưa thoát khỏi xu hướng dao động tích lũy.