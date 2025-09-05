Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (MCK: TKG), trụ sở tại số 131 đường Quán Trữ, phường Kiến An, TP.Hải Phòng.

Theo đó, Tùng Khánh bị xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Tùng Khánh không công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý IV/2023; Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III năm 2024; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025).

Cuối năm 2024, HNX đã ban hành Quyết định số 1243/QĐ-SGDHN về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc hơn 6,3 triệu cổ phiếu TKG của Tùng Khánh.

Nguyên nhân hủy niêm yết cổ phiếu là do Tùng Khánh vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông in, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán, thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Tùng Khánh được thành lập từ năm 2000, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại các mặt hàng inox, vải tấm, hóa chất, hạt nhựa; đồng thời sản xuất các sản phẩm gia dụng và đồ trang trí nội, ngoại thất.



