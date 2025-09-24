Một doanh nghiệp bị xử phạt hành chính do vi phạm công bố thông tin

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đơn vị này đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3, UPCoM).

Cụ thể, CT3 bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT-CT3 ngày 23/11/2022 về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát công ty quý IV/2022, HĐQT thống nhất cho các đơn vị xí nghiệp trực thuộc vay vốn thi công các công trình; Không CBTT tài liệu họp tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025.

Về CT3, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Công trình Đường sắt 3 được thành lập vào năm 1977. CT3 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2004.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại 136/1 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, TP.HCM (nay là 136/1 Trần Phú, Phường Chợ Quán, TP.HCM); hoạt động chính tronh lĩnh vực thi công công trình cầu, đường sắt và các kết cấu hạ tầng ngành đường sắt.

Ngày 9/9/2025, HNX đã có thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CT3 trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Theo đó, mã CT3 bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 1078/QĐ-SGDHN ngày 09/9/2025 do: Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu CT3 cũng bị cảnh báo theo Quyết định số 845/QĐ-SGDHN ngày 10/7/2025 do: Tổ chức đăng ký giao dịch chưa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.