08-09-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp cảng biển chốt lại ngày trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 26,7%

Ngày thanh toán là 25/9/2025 thay vì 22/09 như kế hoạch ban đầu.

CTCP Cảng Cát Lái (mã CK: CLL) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 17/9/2025.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 26,7%/cổ phiếu, tương ứng 2.670 đồng cho mỗi cổ phiếu. Ngày thanh toán là 25/9/2025 thay vì 22/09 như kế hoạch ban đầu.

Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến, Cảng Cát Lái phải chi gần 91 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.﻿

Hai cổ đông tổ chức lớn hưởng lợi nhiều nhất là Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn nắm 25,64% vốn dự kiến sẽ nhận được 23 tỷ đồng, và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong sở hữu 22,06% dự kiến nhận được 20 tỷ đồng.﻿

Từ năm 2013 đến nay, CLL duy trì chia cổ tức tiền mặt đều đặn. Mức cao nhất từng ghi nhận là 36,8% vào năm 2022, sau đó giảm xuống 26% năm 2023 và tăng nhẹ trở lại 26,7% trong năm 2024. Từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ cổ tức luôn ở mức tối thiểu 20%.﻿

Theo báo cáo bán niên 2025 đã soát xét, trong nửa đầu năm 2025, Công ty đạt kỷ lục hơn 201 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 53,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 16% so với cùng kỳ, thực hiện được 63% chỉ tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CLL ghi nhận nhịp tăng ngắn hạn và trở lại vùng giá tương đương cuối tháng 3/2025. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, cổ phiếu CLL có giá là 35.500 đồng/cp, tăng khoảng 11% so với đáy hồi tháng 4.﻿

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

