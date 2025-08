Một doanh nghiệp có doanh thu vượt xa Vingroup, gấp đôi Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Vietnam Airlines…

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với doanh thu thuần đạt hơn 77.000 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 5% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ quý 4/2022. Ước tính bình quân mỗi ngày trong quý 2 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam thu khoảng 850 tỷ đồng.

So với mức kỷ lục từng đạt được 3 năm trước, doanh thu quý 2 của Petrolimex trên vẫn còn kém khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số trên đủ để giúp Petrolimex lấy lại vị trí quán quân sàn chứng khoán về doanh thu sau khi đánh mất vào tay Vingroup trong quý đầu năm nay.

Thậm chí, doanh thu quý 2 của Petrolimex còn vượt xa Vingroup (46.325 tỷ đồng) và gấp đôi nhiều tên tuổi khác như Thế Giới Di Động (37.620 tỷ đồng), Hòa Phát (36.286 tỷ đồng), Vietnam Airlines (28.361 tỷ đồng)…

Trong quý 2, lợi nhuận gộp của Petrolimex đạt 5.134,7 tỷ đồng, tăng 11,5% so với mức 4.605,6 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp tăng từ 6,3% lên 6,7%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ quý 4/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 144.915 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, thực hiện 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.996 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.579 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản hợp nhất của Petrolimex đạt 87.411 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 66.275 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm, chiếm 75,8%. Trong đó, tồn kho chiếm 16.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm. Tài sản dài hạn ghi nhận 21.136 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm, chiếm 24,2% tổng tài sản.

Theo báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán Vietcap, từ ngày 1/1/2026, Chính phủ dự kiến áp dụng chính sách sử dụng 100% xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Petrolimex và PV OIL là hai doanh nghiệp duy nhất đã được trang bị để thí điểm pha chế và bán lẻ E10 từ ngày 1/8/2025. Các doanh nghiệp phân phối khác sẽ phải mua lại E10 từ PLX hoặc OIL, hoặc đầu tư thêm cơ sở hạ tầng mới. Petrolimex cũng có thể cung cấp dịch vụ pha chế E10 có thu phí.