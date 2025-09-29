Một doanh nghiệp dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt "khủng" 100%, cổ phiếu lập tức tăng vọt lên đỉnh lịch sử

Trong thông báo mới nhất, HĐQT CTCP Thủy điện Quế Phong (mã: QPH) đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức bổ sung. Tỷ lệ thanh toán là 100%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng.

Doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 16/10/2025, thời gian thanh toán dự kiến tư ngày 30/10/2025.

Với gần 18,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Quế Phong dự kiến sẽ chi ra gần 186 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Tính đến 30/6/2025, LNST chưa phân phối của QPH đạt gần 225 tỷ đồng.

Về cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn của Thủy điện Quế Phong là CTCP Điện lực Trung Sơn (nắm 85,5% vốn) và Tổng Giám đốc Lê Thái Hưng (7,18% vốn).

Đáng chú ý là ngay trước thời điểm công ty công bố thông tin về cổ tức, ông Lê Thái Hưng đã đăng ký bán ra toàn bộ 1,3 triệu cổ phiếu QPH với mục đích cơ cấu lại danh mục. Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ 8/9 đến 6/10/2025

Hiện tại, Thủy điện Quế Phong đang quản lý và vận hành hai nhà máy thủy điện là Bản Cốc và Sao Va. Cả hai nhà máy này đều được đặt tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trên thị trường, cổ phiếu QPH chốt phiên sáng 29/9 đạt 54.600 đồng/cp - mức cao nhất trong lịch sử và tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2025.﻿