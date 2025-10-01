Một doanh nghiệp niêm yết dành sẵn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã TVC) vừa công bố về việc mua cổ phiếu quỹ. Công ty dự kiến mua vào 15 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thông qua thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến từ ngày 06/10-04/11/2025.

Công ty sẽ sử dụng vốn từ các nguồn với giá trị tổng cộng hơn 500 tỷ đồng, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (401,5 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (52 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (gần 24 tỷ đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (23,5 tỷ đồng).

Giá đặt mua sẽ không vượt giá tham chiếu cộng với giá tham chiếu nhân 50% biên độ dao động giá cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu TVC chốt phiên 1/10 đạt 11.200 đồng/cp, tăng gần 8% so với đầu năm 2025. Tạm tính theo giá này, thương vụ mua cổ phiếu quỹ có giá trị khoảng 168 tỷ đồng.

Hoàn tất giao dịch trên, TVC dự kiến giảm số lượng cổ phiếu còn hơn 95,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ giảm còn hơn 956 tỷ đồng.

Việc mua lại 15 triệu cp quỹ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của TVC. Theo Chủ tịch HĐQT TVC Nguyễn Thị Hằng, với LN lũy kế hơn 300 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng khoảng 200 tỷ đồng cho việc mua cổ phiếu quỹ, còn lại sẽ chia 10% cổ tức năm 2021 cho cổ đông. Nếu kết quả kinh doanh 2025 khả quan, cuối năm TVC có thể tạm ứng cổ tức khoảng 6%.

Trước đó, TVC từng thực hiện đợt mua lại 8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong giai đoạn từ 18/12/2024 đến 15/01/2025.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với chỉ tiêu tổng doanh thu 350 tỷ đồng và lãi sau thuế 150 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 66% so với năm trước.

Lũy ké 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của TVC giảm tới 87% so với cùng năm trước xuốn 37 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu sụt giảm đồng thời không được hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính như cùng kỳ.