Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 100%, thị giá cổ phiếu chỉ ngang cốc trà đá

Ngày 29/9 tới đây, CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, mã FBC ) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.

Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 37 tỷ đồng để thanh toán cổ tức trong đợt này. Ngày thanh toán dự kiến từ 12/11/2025

Mức chi trả cổ tức này đúng như kế hoạch doanh nghiệp đã thông qua trong Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, kể từ khi bắt đầu giao dịch từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp này luôn "dốc hầu bao" trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn cho cổ đông từ 30-65% mỗi năm, thậm chí mức cổ tức năm 2023 lên đến 200%.

Điều đáng nói, dù bạo chi cổ tức tiền mặt, thị giá của FBC trên thị trường chưa bằng "cốc trà đá". Cổ phiếu FBC gần như không xuất hiện giao dịch do cơ cấu cô đặc, thị giá "nằm im" tại giá 3.700 đồng/cp từ tháng 5/2022 đến nay.

Cơ khí Phổ Yên được thành lập từ năm 1974 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và chính thức chuyển đổi thành CTCP từ năm 2003. Các sản phẩm chính Fomeco đang bán ra thị trường bao gồm các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác.

Công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch tại UPCoM từ tháng 10/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 15.000 đồng/cổ phiếu. Cơ điện Phổ Yên hiện có vốn điều lệ 37 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) nắm giữ 51% vốn.

VEAM là đối tác Việt Nam tham gia góp vốn và thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam (VEAM nắm 20%), Honda Việt Nam (VEAM nắm 30%), Ford Việt Nam (25%, thông qua công ty con là VEAM DISOCO), Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea.

Điều này tạo lợi thế cho các công ty trực thuộc VEAM, trong đó có FBC. Trong nhiều năm qua, FBC cũng là đối tác chuyên cung cấp phụ tùng cho Honda Việt Nam và các khách hàng lớn khác như Yamaha, Suzuki, Hanwa, Nippo, Piaggio, Panasonic, ...

Chính sách cổ tức hậu hĩnh cho cổ đông được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh đầy tích cực. Trong năm 2024, doanh thu của FBC đạt 1.117 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch. Kết quả, LNST đạt gần 76 tỷ, vượt 26% mục tiêu đề ra.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Fomeco dự kiến doanh thu đạt 1.010 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 931 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 67 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm 10% và 11% so với mức thực hiện trong năm 2024.