Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ

09-09-2025 - 15:15 PM | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về hơn 5.840 tỷ đồng doanh thu thuần , giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đã thông báo nhận được Quyết định của Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế .

Cụ thể, ngày 05/09/2025, Vĩnh Hoàn nhận được Quyết của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2022-2023-2024 với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền nộp là hơn 8,19 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.840 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng đạt hơn 750,7 tỷ đồng, tăng 42% so với nửa đầu đầu năm 2024.

Năm 2025, Vĩnh Hoàn lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu ở mức 10.900 - 12.350 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 1.000 - 1.300 tỷ đồng. Như vậy, VHC đã hoàn thành 75% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản cơ bản và 58% theo kịch bản tích cực hơn.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu VHC đạt 58.300 đồng/cp, giảm 17% so với đầu năm.

Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ- Ảnh 1.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường chứng khoán "rơi" mạnh 2 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nói gì?

Thị trường chứng khoán "rơi" mạnh 2 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán nói gì? Nổi bật

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Thêm một bước tiến lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Nổi bật

Cổ đông Nhà nước bán hết quyền mua cổ phiếu của Chứng khoán HSC

Cổ đông Nhà nước bán hết quyền mua cổ phiếu của Chứng khoán HSC

15:12 , 09/09/2025
Chính thức: Tượng "cha đẻ" Bitcoin Satoshi Nakamoto thứ 5 trên thế giới về Việt Nam

Chính thức: Tượng "cha đẻ" Bitcoin Satoshi Nakamoto thứ 5 trên thế giới về Việt Nam

14:59 , 09/09/2025
NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết?

NÓI THẲNG: Vingroup tạo "sốc" hay tiền lệ cần thiết?

14:45 , 09/09/2025
Chứng khoán Kafi tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Chứng khoán Kafi tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông

14:20 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên