Một doanh nghiệp tên tuổi vừa bị phạt và truy thu thuế hơn 8 tỷ

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đã thông báo nhận được Quyết định của Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế .

Cụ thể, ngày 05/09/2025, Vĩnh Hoàn nhận được Quyết của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2022-2023-2024 với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền nộp là hơn 8,19 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.840 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng đạt hơn 750,7 tỷ đồng, tăng 42% so với nửa đầu đầu năm 2024.

Năm 2025, Vĩnh Hoàn lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu ở mức 10.900 - 12.350 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 1.000 - 1.300 tỷ đồng. Như vậy, VHC đã hoàn thành 75% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản cơ bản và 58% theo kịch bản tích cực hơn.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu VHC đạt 58.300 đồng/cp, giảm 17% so với đầu năm.