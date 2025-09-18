Một doanh nghiệp trên HOSE trả cổ tức "khủng" 48.000 đồng/cp cho cổ đông ngay đầu tháng 10

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Mã: VCF) vừa thông qua việc trả cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là 8/10. Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.

Dù vậy, phần lớn lượng tiền sẽ chảy về túi Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, tổ chức này hiện nắm đến 98,79% vốn VCF, dự kiến nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Vinacafé Biên Hòa được biết đến là một trong những “ông hoàng cổ tức”, khi liên tục mạnh tay chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ khủng. Giai đoạn từ 2017 đến nay, VCF đều đặn chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ từ 250% đến trên 400%. Đặc biệt, năm 2017, doanh nghiệp gây chú ý khi chi trả cổ tức lên tới 66.000 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm cao nhất trên sàn thời điểm đó.

Trên thị trường chứng khoán, VCF đang giao dịch quanh vùng đỉnh với khoảng 335.000 đồng/cp (ngày 18/09). Dù vậy, do số lượng cổ phiếu tự do không nhiều nên thanh khoản mã này khá thấp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.030 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 34%.