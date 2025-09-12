Một doanh nghiệp trên UPCoM muốn triển khai sàn giao dịch tài sản số 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Theo HVA Group, dự án được xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, khung pháp lý liên quan đến tài sản số đang dần hoàn thiện. DNEX được định vị như một hạ tầng giao dịch nhằm chuẩn hóa quy trình phát hành, lưu ký và giao dịch tài sản số, đồng thời hướng tới mục tiêu minh bạch, an toàn và tuân thủ quy định.

Sàn DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng, gắn với định hướng phát triển thành phố này thành trung tâm tài chính quốc tế. Quy mô vốn hợp tác cho dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, huy động từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.

Trong vai trò đơn vị chủ trì, HVA Group sẽ phụ trách lập kế hoạch, điều phối triển khai và kết nối đối tác. Các đối tác chiến lược được công bố gồm Onus Finance UAB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC), Pacific Bridge Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN và Vemanti Group.

Lộ trình triển khai dự kiến gồm ba giai đoạn: chuẩn bị thủ tục pháp lý và hạ tầng công nghệ; vận hành thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox; và khai thác thương mại từ năm 2025–2026, với phạm vi sản phẩm và đối tượng khách hàng mở rộng dần.

HVA Group cho biết dự án DNEX nhằm góp phần phát triển thị trường tài sản số trong nước, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính số của doanh nghiệp.

Động thái này của HVA diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Nghị quyết mở ra khung pháp lý chính thức đầu tiên cho tài sản mã hóa tại Việt Nam - từ lâu là kênh đầu tư ưa thích của nhiều người dân - qua đó tạo lập thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu và hạn chế rủi ro.

Những năm qua, tài sản mã hóa toàn cầu đã ghi nhận đà tăng trưởng chóng mặt. Chỉ sau 5 năm, bitcoin đã tăng từ gần 10.500 USD lên cao nhất là hơn 124.000 USD, tương ứng gấp gần 12 lần, trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, bên cạnh chứng khoán, vàng hay bất động sản.

Tại Việt Nam, tài sản mã hóa đã nhanh chóng được đón nhận như một kênh đầu tư mới mẻ và giàu tiềm năng. Báo cáo từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023 - 2024 đạt trên 105 tỷ USD, tạo ra lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD (2023). Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa, với mức độ phổ cập gấp 3 - 4 lần so với trung bình toàn cầu. Còn theo Triple-A, vào năm 2023, hơn 21% dân số Việt Nam sở hữu tiền số, cao thứ hai thế giới, chỉ sau UAE.



