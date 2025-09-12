Ảnh minh họa

Saudi Arabia – quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới vừa quyết định giảm mạnh giá bán dầu cho thị trường châu Á trong tháng 10, động thái được đánh giá là nhằm củng cố vị thế tại khu vực nhập khẩu dầu lớn nhất toàn cầu.

Theo Reuters, Saudi Aramco đã kêu gọi các khách hàng châu Á mua thêm dầu trong đợt giao hàng tháng 10 sau khi công bố mức giảm giá lớn hơn dự báo. Đối với loại dầu chủ lực Arab Light, giá chính thức đã được ấn định thấp hơn 2,20 USD/thùng so với chuẩn Dubai/Oman. Đây là mức giảm 1 USD/thùng so với tháng 9, cao hơn so với mức giảm 0,40 – 0,70 USD/thùng mà các nhà phân tích dự đoán trước đó.

Các loại dầu thô khác của Saudi cũng được điều chỉnh giảm từ 0,90 đến 1 USD/thùng trong tháng 10. Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi Arab Light giao tháng 9 được niêm yết ở mức cao nhất trong 5 tháng, cao hơn trung bình Oman/Dubai tới 3,20 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng nhu cầu mạnh tại châu Á.

Tháng trước, Tổng giám đốc điều hành Saudi Aramco, ông Amin Nasser, vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng tiêu thụ toàn cầu, dự báo nhu cầu dầu trong nửa cuối năm 2025 sẽ cao hơn 2 triệu thùng/ngày so với 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, việc cắt giảm giá bán lần này được cho là gắn liền với chiến lược mới của Riyadh trong bối cảnh OPEC+ đã công bố hoàn tất giai đoạn cắt giảm sản lượng cuối cùng ở mức 1,65 triệu thùng/ngày.

Tại hội nghị năng lượng APPEC ở Singapore tuần này, đại diện Saudi Aramco đã thảo luận về khả năng tăng lượng hàng xuất khẩu sang châu Á trong tháng 10. Hai nguồn tin cho biết với Reuters rằng các cuộc trao đổi này có liên quan đến việc trì hoãn công bố phân bổ nguồn cung của Saudi Arabia cho kỳ giao hàng tháng tới.

Giới phân tích nhận định, việc Saudi hạ giá bán sâu hơn kỳ vọng có thể phản ánh nỗ lực cạnh tranh để giữ vững và mở rộng thị phần tại thị trường châu Á – khu vực ngày càng quan trọng trong bức tranh tiêu thụ dầu toàn cầu.

Saudi Arabia là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và đóng vai trò then chốt trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trữ lượng dầu đã được chứng minh của nước này ước tính hơn 260 tỷ thùng, chiếm khoảng 17% tổng trữ lượng toàn cầu. Phần lớn dầu thô Saudi thuộc loại "Arab Light" – dòng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, chất lượng cao, được thị trường châu Á và châu Âu ưa chuộng.

Dầu thô không chỉ là nguồn thu ngoại tệ chính của Saudi Arabia, chiếm hơn 70% doanh thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược để nước này điều tiết thị trường toàn cầu. Thông qua việc điều chỉnh giá bán chính thức (OSP) và phối hợp với OPEC+, Riyadh có thể tác động đáng kể đến nguồn cung, giá cả và trật tự thương mại năng lượng quốc tế.