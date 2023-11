Một loại quả ngậy béo, có chỉ số đường huyết cực thấp, vừa ngăn ngừa ung thư, lại là “thuốc quý” cho tim mạch và tuổi thọ

Bơ là loại cây cận nhiệt đới đã xuất hiện cả ngàn đời nay, có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Hiện nay, loại quả này đã được trồng ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt ở nước ta, bơ còn có rất nhiều loại thơm ngon, bổ dưỡng và có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Trong mỗi 100g quả bơ có chứa: 26% vitamin K; 20% Folate; 17% vitamin C; 14% Kali; 14% vitamin B5; 13% vitamin B6; 10% vitamin E. Ngoài ra, bơ còn có nhiều vitamin A, B; cùng các khoáng chất như: magie, sắt, đồng, kẽm, phốt pho, mangan; protein; chất béo lành mạnh;...

Với hàm lượng dinh dưỡng siêu cao như vậy, ăn bơ thường xuyên và đúng cách có thể giúp bạn phòng tránh và hỗ trợ điều trị được vô số bệnh nguy hiểm.

Ngăn ngừa ung thư

Theo Naturalnews cho biết: “Đừng phân vân khi phải bỏ tiền ra mua bơ để ăn vì bơ có đến 6 lợi ích chống ung thư tuyệt vời”.

Một nghiên cứu từ Đại học Waterloo (Canada) được công bố trên tạp chí Cancer Research, đã tiết lộ bơ có khả năng chống bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp tính, là một trong những dạng nguy hiểm nhất của ung thư máu.

Trong bơ còn chứa lượng lớn carotenoid, đây là một chất giúp ngăn ngừa bệnh ung thư vú. Một thành phần chống ung thư nữa của trái cây này là glutathione. Chất này có thể cắt giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ung thư miệng và họng.

Tốt cho tim mạch

Bơ từ lâu đã là nguồn cung cấp chất béo vô cùng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Bởi đây là các chất béo không bão hòa, giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu cũng như nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim Mạch Mỹ Journal of the American Heart Association, do tiến sĩ Lorena S. Pacheco, khoa Dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H.Chan (Mỹ). Nghiên cứu phát hiện, ăn bơ hằng ngày giúp giảm đến 22% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bơ cũng rất giàu kali và ít natri, chất này giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một khẩu phần bơ cung cấp 6% nhu cầu kali hàng ngày của bạn. Chế độ ăn giàu kali có thể giúp bù đắp một số tác hại của natri đối với huyết áp.

Cân bằng đường huyết trong máu

Dù mắc bệnh đái tháo đường loại nào, bạn đều có thể đưa bơ vào kế hoạch ăn kiêng của mình. Loại trái cây bổ dưỡng này có thể giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu và giữ gìn sức khỏe hiệu quả.

Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 150 gram bơ cung cấp 12,79 gram carbohydrate, ít hơn 1 gram chất béo, khoảng 10 gram chất xơ và 240 calo. Đây là loại thực phẩm tuyệt vời cho người mắc bệnh tiểu đường. Nếu bổ sung bơ vào thực đơn một cách hợp lý người bệnh có thể kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân, giảm cholesterol và cải thiện độ nhạy insulin đáng kể.

Bơ cũng là thực phẩm kiểm soát cân nặng cực kỳ tuyệt vời. Bởi trong loại quả này đặc biệt nhiều chất xơ, giúp cơ thể luôn có cảm giác no lâu và dễ chịu.

Bơ là thực phẩm rất tốt, tuy nhiên, bạn cũng chỉ nên ăn một lượng vừa đủ mỗi ngày để đảm bảo chúng phát huy được hết các tác dụng của mình. Tránh ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn kẻo gây tác dụng ngược như tăng cân, tổn thương gan hay dị ứng,...