Một mã chứng khoán bất ngờ ngược dòng tăng kịch trần giữa lúc thị trường rơi mạnh

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém sắc ngay trong phiên đầu tuần 25/8. Chỉ số chính mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên áp lực bán mạnh tại vùng giá cao đã đẩy VN-Index có thời điểm về dưới ngưỡng 1.610. Đóng cửa, chỉ số chính mất hơn 31 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp.

Trong khi nhiều nhóm ngành tăng nóng trong thời gian qua như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chịu áp lực chốt lời mạnh, nhiều mã giảm kịch sàn thì đâu đó vẫn ghi nhận một số cổ phiếu ngược dòng tăng điểm tích cực, thậm chí tăng kịch trần.

Cụ thể, cổ phiếu VUA của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers xác lập chuỗi 3 phiên tăng trần liên tiếp, thị giá đóng cửa ngày 25/8 tại mức giá tím 22.500 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất của mã này kể từ đầu tháng 1/2024. Thanh khoản trong phiên đầu tuần cũng cao đột biến với 21.800 cổ phiếu được giao dịch, khác với giai đoạn cả năm trước đó thanh khoản nhiều phiên đóng băng.

Diễn biến cổ phiếu VUA

Biến động lãnh đạo chủ chốt và cổ đông lớn

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VUA đến sau loạt biến động thượng tầng. Ngày 12/8, Chứng khoán Stanley Brothers đón thêm 4 cổ đông lớn mới bao gồm: CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang, Công ty TNHH MTV Vipico và CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam. Nhóm này nắm giữ tổng cộng 29,4 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 86,97% vốn điều lệ.

Trong số các cổ đông lớn mới, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Thành Vinh là chủ đầu tư dự án TNR Stars Thái Hòa (29 ha, Nghệ An). Doanh nghiệp này từng nắm giữ 5,19% vốn tại Ngân hàng MSB trước khi thoái bớt cổ phần vào năm 2023.

CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Quang được mệnh danh là “ông trùm KCN Hải Dương”, sở hữu 3 dự án lớn: KCN Nam Sách (62,4 ha), KCN Phúc Điền (82,9 ha) và KCN Tân Trường (198 ha). Các dự án này hiện được quản lý bởi TN Property Management – công ty con của ROX Key Holdings (mã: TN1). Công ty TNHH MTV Vipico (nắm giữ 18,34% vốn của Stanley Brothers) là chủ đầu tư dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng trên khu đất vàng Võ Văn Kiệt (11.487 m2).

Còn CTCP Đầu tư Xây dựng Gen Cons Việt Nam (sở hữu 24,64% vốn ủa Stanley Brothers) là công ty xây dựng trong hệ sinh thái ROX Group, từng hoạt động dưới tên TNCons và ROX Cons.﻿ Đứng đầu ROX Group là vợ chồng doanh nhân ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

Ngược chiều, cùng trong phiên 12/8, Chủ tịch HĐQT Luyện Quang Thắng đã bán ra toàn bộ 300 nghìn cổ phiếu VUA đang sở hữu.

Tháng 10 tới đây, Chứng khoán Stanley Brothers dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, với nội dung chính là miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, đồng thời bầu nhân sự thay thế. Trong tha Chủ tịch HĐQT là ông Luyện Quang Thắng cũng đã bán sạch 300.000 cổ phiếu nắm giữ.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động quý 2 đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Kết quả, công ty lỗ sau thuế lỗ hơn 160 triệu, nâng khoản lỗ 6 tháng lên mức 3,4 tỷ đồng.