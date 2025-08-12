Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mã ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên VN-Index vượt 1.600 điểm

12-08-2025 - 17:00 PM | Thị trường chứng khoán

Một mã ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên VN-Index vượt 1.600 điểm

Cùng chiều khối ngoại, tự doanh CTCK bán ròng với giá trị 621 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trong phiên 12/8, mức độ luân chuyển dòng tiền mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%) lên mức 1.608,22 điểm, vượt lên vùng giá tâm lý 1.600 điểm. Điểm trừ nằm ở giao dịch khối ngoại khi nhóm này tiếp đà bán ròng mạnh tay 726 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cùng chiều, Tự doanh CTCK bán ròng với giá trị 621 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Một mã ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên VN-Index vượt 1.600 điểm- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị 265 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là ACB và HPG, lần lượt bị bán ròng 64 tỷ và 51 tỷ đồng. Một số cổ phiếu lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (47 tỷ), OPC (37 tỷ), VNM (33 tỷ), VHM (33 tỷ), GMD (29 tỷ), TCB (23 tỷ) và STB (22 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 37 tỷ đồng, kế đến là CTG (16 tỷ) và VIX (13 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như PVD, GEX, DGW, HDB, NLG, VPB và GEE cũng được khối CTCK mua ròng với giá trị từ 5–10 tỷ đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ

VN-Index hướng lên vùng 1.625 điểm ngay trong tháng 8, CTCK gọi tên 6 cổ phiếu đầu ngành, có câu chuyện hỗ trợ Nổi bật

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử Nổi bật

VN-Index lập đỉnh cao mới, thanh khoản bùng nổ

VN-Index lập đỉnh cao mới, thanh khoản bùng nổ

16:45 , 12/08/2025
Viettel Global sắp chi hơn 2.284 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Viettel Global sắp chi hơn 2.284 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

16:41 , 12/08/2025
Công an Phú Thọ thông báo khẩn tới những người liên quan tới vụ án lừa đảo hàng tỷ USD tiền ảo xuyên quốc gia

Công an Phú Thọ thông báo khẩn tới những người liên quan tới vụ án lừa đảo hàng tỷ USD tiền ảo xuyên quốc gia

16:16 , 12/08/2025
Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán: Từ A–Z cho nhà đầu tư mới

Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán: Từ A–Z cho nhà đầu tư mới

16:00 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên