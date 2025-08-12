Một mã ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên VN-Index vượt 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trong phiên 12/8, mức độ luân chuyển dòng tiền mạnh. Đóng cửa, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%) lên mức 1.608,22 điểm, vượt lên vùng giá tâm lý 1.600 điểm. Điểm trừ nằm ở giao dịch khối ngoại khi nhóm này tiếp đà bán ròng mạnh tay 726 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cùng chiều, Tự doanh CTCK bán ròng với giá trị 621 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị 265 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là ACB và HPG, lần lượt bị bán ròng 64 tỷ và 51 tỷ đồng. Một số cổ phiếu lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (47 tỷ), OPC (37 tỷ), VNM (33 tỷ), VHM (33 tỷ), GMD (29 tỷ), TCB (23 tỷ) và STB (22 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 37 tỷ đồng, kế đến là CTG (16 tỷ) và VIX (13 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như PVD, GEX, DGW, HDB, NLG, VPB và GEE cũng được khối CTCK mua ròng với giá trị từ 5–10 tỷ đồng.