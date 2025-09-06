Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục, Campuchia bất ngờ thành 'khách VIP'

06-09-2025 - 11:45 AM | Thị trường

Trong 8 tháng đầu năm, Campuchia bất ngờ tăng nhập khẩu đột biến một mặt hàng này của Việt Nam.

Theo báo cáo của Cục chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lượng xuất khẩu cà phê tháng 8 năm 2025 ước đạt 95.000 tấn với giá trị đạt hơn 429 triệu USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, cà phê xuất khẩu đạt 1,2 triệu tấn thu về 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Con số này vượt xa con số kỷ lục 5,6 tỷ USD của cả năm 2024. Nguyên nhân là do giá cà phê tăng mạnh, đạt 5.580 USD/tấn, cao hơn 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tăng giá này đến từ việc nguồn cung hạn chế do thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất cà phê lớn như Brazil và Indonesia, cùng lo ngại về chính sách thuế quan mới của Mỹ, đã thúc đẩy giá cà phê Việt Nam phục hồi mạnh.

Xét về thị trường xuất khẩu, Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

Các nước châu Á đang dần nổi lên như những thị trường tiêu thụ tiềm năng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, Campuchia gần đây ghi nhận mức nhập khẩu cà phê Việt Nam tăng đột biến.

Theo Cục Hải quan, tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 713 tấn cà phê, trị giá 2,7 triệu USD, tăng lần lượt 406% về lượng và 460% về kim ngạch so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu đạt 2.231 tấn, kim ngạch 10 triệu USD, tăng 78% và 114%.

Đáng chú ý, tại Campuchia, cà phê chế biến chiếm tỷ trọng cao, gần 50% tổng lượng xuất khẩu. Riêng trong tháng 7, tổng 196 tấn cà phê xuất sang Campuchia gồm hơn 100 tấn cà phê nhân, phần còn lại là sản phẩm chế biến. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.428 USD/tấn, tăng mạnh hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của doanh nghiệp, cú bứt phá trong xuất khẩu cà phê sang Campuchia không phải ngẫu nhiên, mà dựa trên nền tảng quan hệ thương mại song phương tăng trưởng bền vững, tích cực trong nhiều năm qua.

Theo thống kê, trong vòng 1 thập kỷ qua, quan hệ thương mại của Việt Nam - Campuchia liên tục tăng mạnh. Từ năm 2014 - 2024, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn ba lần, từ mức 3,3 tỷ USD lên 10,1 tỷ USD, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm. Và chỉ trong 7 tháng năm 2025 đã cán mốc trên 7 tỷ USD.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN, đồng thời Campuchia đứng thứ tư trong số các đối tác thương mại của Việt Nam tại khu vực. Trong thời gian tới, Việt Nam và Campuchia đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết, thay vì chỉ xuất khẩu đơn thuần, doanh nghiệp Việt nên cân nhắc việc đặt nền móng tại Campuchia thông qua mô hình khởi đầu nhỏ – như mở một cửa hàng, một cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh thử nghiệm tại các địa bàn trọng điểm như Phnom Penh, Siem Reap, Battambang hoặc các khu vực gần cộng đồng người Việt sẽ giúp hàng Việt giữ vị thế bền vững tại thị trường này.

Những lĩnh vực được đánh giá giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt tại Campuchia gồm: Hàng tiêu dùng nhanh (thực phẩm chế biến, đồ uống, mì ăn liền, gia vị, bánh kẹo); nông sản và thủy sản chế biến (gạo chất lượng cao, cà phê, hạt tiêu, trái cây sấy, cá tra, tôm đông lạnh); vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch ốp lát) đáp ứng nhu cầu xây dựng tăng cao; dệt may và thời trang bình dân với thiết kế, giá thành phù hợp thị hiếu; cùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, giá hợp lý.

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

