Một mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt hơn 220%, là 'mỏ vàng' được các 'gã khổng lồ' đổ hàng chục nghìn tỷ để sản xuất

Theo số liệu Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng mạnh 121% so với cùng kỳ.

Về thị trường, Mỹ đang là người mua lớn nhất của nước ta với mức tăng trưởng mạnh mẽ, giúp thu về hơn 3,7 tỷ USD, tăng 228% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 8 cũng ghi nhận mức tăng trưởng hơn 200%. Thị trường này chiếm tới gần 68% trong tổng kim ngạch xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận của Việt Nam.

Đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản, kim ngạch đạt 297 triệu USD, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Vương quốc Anh là thị trường lớn thứ 3, ghi nhận mức tăng 43% với kim ngạch đạt hơn 190 triệu USD.

Nhìn vào con số tăng trưởng cho thấy, đồ chơi Việt Nam đã chinh phục được các thị trường khó tính nhất. Mỹ và các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan vốn là cái nôi của công nghệ nhưng gia công tỉ mỉ không phải lợi thế của họ. Đồ chơi Việt Nam xuất khẩu thường có hàm lượng công nghệ cao, cập nhật xu thế, vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe cộng thêm những chi tiết gia công tinh tế, khéo léo nên rất được ưa chuộng. Nhờ vây, mặt hàng này đã tham gia "câu lạc bộ" xuất khẩu tỷ đô từ năm 2017 và giữ vững đà phát triển cho đến nay.

Thời gian gần đây, Việt Nam còn đang nổi lên là một trung tâm sản xuất các thiết bị chơi game, thu hút nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Tháng 7/2024, tỉnh Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) cho Tập đoàn Foxconn để triển khai 2 dự án có tổng vốn 551 triệu USD. Trong đó có Dự án Sản phẩm giải trí thông minh được đầu tư tại KCN Sông Khoai (Amata) có diện tích 21,5ha, tổng vốn 263,7 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng), công suất thiết kế 4,18 triệu sản phẩm/năm).

Đây được xem là nơi sẽ sản xuất những chiếc máy chơi game cầm tay Nintendo Switch nổi tiếng. Nintendo Switch được công ty trò chơi điện tử Nintendo của Nhật ra mắt vào năm 2017.

Theo FT, trước ngày 2/4/2025, Nitendo đã chuyển một lượng lớn Switch 2 từ Việt Nam sang Mỹ. David Gibson, một nhà phân tích tại MST Financial đánh giá: "Dữ liệu xuất khẩu kết hợp với mã sản phẩm hoàn thiện xác nhận Nintendo đã vận chuyển Switch 2 hoàn thiện từ Việt Nam trong năm ngày vào tháng 1 với tổng số 383.000 chiếc và tất cả đều được chuyển đến Mỹ".

Tháng 10/2024, ông Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách Đối ngoại toàn cầu Tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook) đã xác nhận việc thiết bị Quest 3S (kính thực tế ảo VR) của Meta sẽ được sản xuất tại Việt Nam. "Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác trong nước để sản xuất Quest 3S tại Việt Nam. Hoạt động này sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, giúp Việt Nam ở vị trí trung tâm của bản đồ thế giới về các sản phẩm và công nghệ metaverse", ông Nick Clegg cho hay.

Bên cạnh đó, một "gã khổng lồ" điện tử Trung Quốc khác cũng đang xin cấp phép môi trường cho dự án tại Việt Nam với vốn đầu tư 9.717 tỷ đồng để sản xuất thêm một số sản phẩm, trong đó có máy trò chơi và thiết bị tay cầm điều khiển trò chơi...



