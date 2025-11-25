Một mẫu xe thể thao mới sắp được ra mắt thị trường Việt Nam: Nhập châu Âu, giá bán dự kiến thế nào?

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục sôi động với thông tin về một tân binh đáng chú ý trong phân khúc xe thể thao. Từ nửa cuối tháng 11, các đại lý ủy quyền của Skoda đã bắt đầu nhận đặt cọc giới hạn cho mẫu Skoda Octavia RS.

Skoda Octavia RS mang phong cách thể thao của Châu Âu, dự kiến sẽ được phân phối tại Việt Nam với mức giá khoảng hơn 1,4 tỉ đồng.

Đây là phiên bản hiệu suất cao nhất thuộc dòng Octavia, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Czech. Những chiếc Octavia RS đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao đến tay khách hàng trước Tết Nguyên đán 2026.

Về mặt định vị, Octavia thuộc phân khúc sedan cỡ C, tuy nhiên, phiên bản RS lại nhắm đến nhóm khách hàng đặc biệt đam mê tốc độ và phong cách lái thể thao. Trong bối cảnh phân khúc sedan hiệu suất cao phổ thông tại Việt Nam hiện khan hiếm lựa chọn, Octavia RS sẽ là cái tên mới mẻ.

Với việc Honda ngừng phân phối dòng Civic Type R tại thị trường Việt Nam, đối thủ trực tiếp và gần nhất của mẫu xe này hiện nay sẽ là Subaru WRX nhập khẩu từ Nhật Bản.

Thiết kế xe mang hơi hướng hiện đại với nhiều đường nét kết hợp giữa mềm mại và góc cạnh.

Theo thông tin từ Skoda, sức mạnh của Octavia RS đến từ khối động cơ xăng tăng áp 2.0L. Động cơ này sản sinh công suất tối đa lên tới 265 mã lực tại dải vòng tua 5.250-6.500 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 370 Nm tại 1.600-4.500 vòng/phút.

Sức mạnh này được truyền tải xuống hai bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhờ cấu hình này, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 6,5 giây. Ngoài động cơ lớn, Skoda cũng tinh chỉnh hệ thống khung gầm và cơ cấu lái của bản RS so với phiên bản tiêu chuẩn.

Về mặt thiết kế, Octavia RS có phong cách hầm hố hơn bản thường. Xe được trang bị la-zăng 19 inch, đèn hậu LED và cánh hướng gió ở đuôi xe. Bên trong khoang lái là một không gian được thiết kế theo hướng thể thao với ghế ngồi bọc da cao cấp ôm sát cơ thể. Vật liệu trang trí sử dụng vân sợi carbon và ốp gỗ đen bóng piano tại nhiều vị trí.

Khoang nội thất của xe nổi bật với ghế thể theo và đèn viền nội thất có thể tùy chỉnh.

Về mặt công nghệ, xe sở hữu hệ thống thông tin giải trí với màn hình trung tâm kích thước 13 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây. Khu vực điều khiển trung tâm được trang bị cần số điện tử. Vô-lăng thể thao cũng tích hợp lẫy chuyển số, giúp người lái kiểm soát sức mạnh động cơ chủ động hơn.

Tại thị trường Việt Nam, Subaru WRX hiện đang được niêm yết với mức giá từ 1,699 tỷ đến 1,799 tỷ đồng. Theo một số thông tin ban đầu, giá dự kiến của Skoda Octavia RS sẽ dao động quanh mức hơn 1,4 tỷ đồng.

Nếu mức giá này được giữ nguyên khi ra mắt chính thức, mẫu xe thể thao đến từ châu Âu này sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh lớn về mặt tài chính so với đối thủ trực tiếp. Octavia RS hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn mới đáng cân nhắc cho cộng đồng người yêu xe tại Việt Nam trong thời gian tới.



