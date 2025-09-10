Một năm buồn của Lưu Diệc Phi

Trang 163 đưa tin mới đây nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi đã xuất sắc trở thành Ảnh hậu của LHP Quốc tế Venice 2025. Chiến thắng này không chỉ giúp Tân Chỉ Lôi nâng cao địa vị, lại vô tình khiến nhiều diễn viên trong giới giải trí Hoa ngữ bị chê cười trong đó có Lưu Diệc Phi. Năm 2025 vốn là một năm nữ diễn viên thu hoạch thành quả nhờ thành công của phim Câu chuyện hoa hồng , nhưng mọi chuyện đều không như ý.

Danh không xứng với thực

Theo 163 , ngay trước khi Tân Chỉ Lôi đoạt giải Ảnh hậu Venice chỉ 2 ngày, tạp chí Vogue China phát hành ấn bản quan trọng số tháng 9, kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong số 12 ngôi sao nữ của Trung Quốc, Lưu Diệc Phi đứng ở vị trí trung tâm, những người khác vây quanh cô như trăng với sao. Trong đó, có không ít người là Ảnh hậu Kim Kê (Trương Tiểu Phỉ, Tống Giai, Lý Canh Hy), ảnh hậu Kim Mã (Mã Tư Thuần), thị hậu Kim Ưng (Địch Lệ Nhiệt Ba), ảnh hậu Kim Lộc (Nghê Ni)...

Tuy nhiên, tất cả đều phải đứng sau địa vị của Lưu Diệc Phi. Cư dân mạng châm biếm Lưu Diệc Phi dựa vào thân phận đại sứ thương hiệu Bvlgari để chiếm vị trí trung tâm. Sau đó, khi Tân Chỉ Lôi giành được giải Ảnh hậu Venice, những lời chê cười Lưu Diệc Phi càng nhiều hơn.

Khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi 23 năm đóng phim không giải thưởng chính thống. Ở mảng điện ảnh, cô bị coi là "thuốc độc phòng vé". Điểm mạnh của Lưu Diệc Phi là tài nguyên phim ảnh và thời trang mạnh, nhờ khuôn mặt tuyệt mỹ và khí chất hiếm có được các thương hiệu săn đón.

Công chúng cho rằng Lưu Diệc Phi không xứng đứng ở vị trí trung tâm trên trang bìa Vogue. Trong khi các ngôi sao khác đều có giải thưởng lớn, Lưu Diệc Phi nhiều năm qua vẫn trắng tay.

Khi có thông tin cô trở thành nhân vật trung tâm trên tạp chí Vogue, nhiều người đã cho rằng cô không xứng đáng "hữu danh vô thực", được khen ngợi là "thần tiên tỷ tỷ" nhưng không có giải thưởng chính thống về diễn xuất, cô bị mỉa mai "danh không xứng với thực", "nhờ chống lưng mạnh mà đứng đầu".

Tuy nhiên, do cô từng đóng vai Hoa Mộc Lan trong phim Mulan do Disney sản xuất, vẫn có khán giả ủng hộ cho rằng Lưu Diệc Phi là ngôi sao Trung Quốc hiếm có trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại có danh tiếng quốc tế, vượt trội hơn các nghệ sĩ nội địa.

Thế nhưng, sau đó Lưu Diệc Phi lại bị đàn chị Tân Chỉ Lôi vượt mặt vì Tân Chỉ Lôi là Ảnh hậu quốc tế đầu tiên của lứa 8X, là ảnh hậu Venice quốc tịch Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử.

Thực tế, theo 163 , việc trở thành nhân vật trung tâm của tạp chí Vogue China , đặc biệt là khi có các ảnh hậu thị hậu vây quanh đã giúp Lưu Diệc Phi nâng cao danh tiếng của mình. Đây vốn là sự kiện đáng chúc mừng. Nhưng khi Tân Chỉ Lôi giành chiến thắng tại LHP Venice, công chúng cho rằng Tân Chỉ Lôi mới xứng đáng đứng giữa, Lưu Diệc Phi không đủ thực lực và không có thành tích gì đáng kể. Tạp chí Vogue ngay sau đó cũng thông báo mời Tân Chỉ Lôi chụp một bìa đơn để chúc mừng cô trở thành ảnh hậu quốc tế. Vì thế, thần tiên tỷ tỷ rơi vào tình huống xấu hổ.

Tân Chỉ Lôi nhờ thành tích tại LHP Venice được coi là ngôi sao 8X đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, vượt qua cả Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Trượt giải Bạch Ngọc Lan, danh tiếng nhỏ nhen

Trước đó, cuối tháng 6, Lưu Diệc Phi đã biến mất khỏi lễ trao giải Bạch Ngọc Lan. Thực tế, nhờ thành công của bộ phim Câu chuyện hoa hồng . Lưu Diệc Phi từng nhận nhiều giải thưởng nhỏ và lời khen của công chúng. Cô là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Nữ chính xuất sắc Bạch Ngọc Lan.

Tuy nhiên, sau khi nghe tin tức nội bộ rằng cô đã đánh mất giải Thị hậu vào tay đàn chị Tống Giai, Lưu Diệc Phi đã xúc động và quyết định không tham gia Lễ trao giải.

Nhưng chính hành động bỏ về đột ngột, không có lý do rõ ràng, không có lịch trình bận rộn khiến Lưu Diệc Phi bị chỉ trích nhiều ngày sau đó. Ngay trong buổi tối trao giải, khi biết Lưu Diệc Phi không xuất hiện, nhiều khán giả đã đánh giá cô ngạo mạn, ham hư vinh, không phóng khoáng. Nhiều người cho rằng việc để thua một đàn chị tài năng như Tống Giai không có gì đáng xấu hổ, Lưu Diệc Phi có thể chúc mừng đàn chị, và tiếp tục cố gắng đóng nhiều phim hay hơn. Nhưng cô từ chối vỗ tay.

Lưu Diệc Phi đánh mất giải Bạch Ngọc Lan trong giây phút cuối.

Không ít khán giả cảm thấy thất vọng vì cách hành xử của Lưu Diệc Phi. Họ đánh giá hình tượng thanh cao lịch thiệp, không màng sự đời của nữ diễn viên đều được xây dựng mà thành. Bản chất của cô luôn tỏ ra cao ngạo hơn người khác vì vậy không vui khi thấy người khác hơn mình.

Theo 163 , giải Bạch Ngọc Lan có ý nghĩa lớn với Lưu Diệc Phi bởi nữ diễn viên mang quốc tịch Mỹ, trong khi đó hai giải thưởng truyền hình quan trọng khác là Phi Thiên và Kim Ưng không trao giải cho người có quốc tịch ngoài Trung Quốc, cơ hội giành giải của Lưu Diệc Phi rất khó. Chính vì vậy, sau giải Bạch Ngọc Lan 2025, Lưu Diệc Phi không chỉ không chiến thắng mà còn bị ảnh hưởng danh tiếng.

Có thể nói, năm 2025 là một năm buồn của Lưu Diệc Phi.